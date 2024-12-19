*17:12JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほか不動産業、非鉄金属、証券業、石油・石炭製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか銀行業、保険業、その他製品、倉庫・運輸関連業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,857.91 ／ 1.55

2. 銀行業 ／ 365.7 ／ 1.26

3. 保険業 ／ 2,644.34 ／ 1.02

4. その他製品 ／ 5,858.88 ／ 0.91

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,254.33 ／ 0.89

6. 食料品 ／ 2,267.49 ／ 0.17

7. 水産・農林業 ／ 568.42 ／ 0.06

8. 精密機器 ／ 12,589.58 ／ 0.03

9. 繊維業 ／ 781.28 ／ 0.01

10. 陸運業 ／ 1,897.17 ／ -0.05

11. ゴム製品 ／ 4,006.84 ／ -0.13

12. 鉄鋼 ／ 664.84 ／ -0.14

13. 機械 ／ 3,178.08 ／ -0.20

14. 医薬品 ／ 3,579.83 ／ -0.24

15. 小売業 ／ 1,955.4 ／ -0.25

16. 卸売業 ／ 3,567.89 ／ -0.25

17. 鉱業 ／ 570.34 ／ -0.29

18. パルプ・紙 ／ 492.06 ／ -0.32

19. 輸送用機器 ／ 4,199.8 ／ -0.34

20. その他金融業 ／ 1,030.52 ／ -0.41

21. ガラス・土石製品 ／ 1,378.37 ／ -0.41

22. 情報・通信業 ／ 6,047.03 ／ -0.48

23. 建設業 ／ 1,795.81 ／ -0.50

24. 空運業 ／ 221.34 ／ -0.58

25. 金属製品 ／ 1,419.09 ／ -0.58

26. 化学工業 ／ 2,400.37 ／ -0.64

27. 電気機器 ／ 4,771.05 ／ -0.65

28. サービス業 ／ 3,371.73 ／ -0.75

29. 石油・石炭製品 ／ 1,839.42 ／ -0.78

30. 証券業 ／ 601.1 ／ -0.88

31. 非鉄金属 ／ 1,638.06 ／ -0.95

32. 不動産業 ／ 1,814.52 ／ -1.67

33. 電力・ガス業 ／ 474.6 ／ -2.23《CS》