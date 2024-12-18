*17:06JST 12月18日の日本国債市場：債券先物は142円38銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付142円24銭 高値142円40銭 安値142円21銭 引け142円38銭 14532枚

2年 467回 0.609％

5年 174回 0.737％

10年 376回 1.085％

20年 190回 1.890％



18日の債券先物3月限は強含み。142円24銭で取引を開始し、一時142円21銭まで売ら

れたが、142円40銭まで反発し、142円38銭で取引を終えた。現物債の取引では10年

以降の気配が相対的にしっかりとなった。



＜米国債概況＞

2年債は4.23％、10年債は4.38％、30年債は4.57％近辺で推移。

債券利回りはもみ合い。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.23％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債

は4.42％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16:00 英・11月消費者物価指数（前年比予想：+2.6％、10月：+2.3％）

・16:00 英・11月生産者物価指数・産出（前年比予想：-0.6％、10月：-0.8％）

・19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.3％、10月：+2.

3％）

・22:30 米・11月住宅着工件数（予想：134.5万戸、10月：131.1万戸）

・22:30 米・11月住宅建設許可件数（予想：143.0万戸、10月：141.6万戸）

・22:30 米・7-9月期経常収支（予想：-2871億ドル、4-6月期：-2668億ドル）

・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.25ポイント引き下げ

予想）

・04:30 パウエル米FRB議長会見《MK》