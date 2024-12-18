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12月18日の日本国債市場：債券先物は142円38銭で取引終了
*17:06JST 12月18日の日本国債市場：債券先物は142円38銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付142円24銭 高値142円40銭 安値142円21銭 引け142円38銭 14532枚
2年 467回 0.609％
5年 174回 0.737％
10年 376回 1.085％
20年 190回 1.890％
18日の債券先物3月限は強含み。142円24銭で取引を開始し、一時142円21銭まで売ら
れたが、142円40銭まで反発し、142円38銭で取引を終えた。現物債の取引では10年
以降の気配が相対的にしっかりとなった。
＜米国債概況＞
2年債は4.23％、10年債は4.38％、30年債は4.57％近辺で推移。
債券利回りはもみ合い。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.23％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債
は4.42％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16:00 英・11月消費者物価指数（前年比予想：+2.6％、10月：+2.3％）
・16:00 英・11月生産者物価指数・産出（前年比予想：-0.6％、10月：-0.8％）
・19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.3％、10月：+2.
3％）
・22:30 米・11月住宅着工件数（予想：134.5万戸、10月：131.1万戸）
・22:30 米・11月住宅建設許可件数（予想：143.0万戸、10月：141.6万戸）
・22:30 米・7-9月期経常収支（予想：-2871億ドル、4-6月期：-2668億ドル）
・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.25ポイント引き下げ
予想）
・04:30 パウエル米FRB議長会見《MK》
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