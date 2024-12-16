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マーチャント・バンカーズが16日から自社株買いを開始、期間1か月半の短期速攻型
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■上限は55万株(発行株数の1.88%)、1億4700万円
マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)は12月13日の夕刻、買付期間約1か月半の自己株式取得(自社株買い)を発表した。
取得上限株数は55万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.88%)、取得価額の総額(上限)は1億4700万円。取得期間は2024年12月16日から25年1月31日までの予定。期間が約1か月半のため、短期速攻型になり、株価にも即効性がありそうとの見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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