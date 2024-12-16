12/16の強弱材料

*08:37JST 12/16

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（19926.72、+23.88）

・1ドル＝153.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（39570、+100）

・SOX指数は上昇（5149.78、+167.59）

・VIX指数は低下（13.81、-0.11）

・米原油先物は上昇（71.29、+1.27）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39470.44、-378.70）

・NYダウは下落（43828.06、-86.06）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・コア機械受注（10月）

・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（12月）

・第3次産業活動指数（10月）

・中国鉱工業生産指数（11月）

・中国小売売上高（11月）

・中国不動産投資（11月）

・中国住宅販売件数（11月）

・中国調査失業率（11月）

・インド貿易収支（11月）

・インド卸売物価指数（11月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・米ニューヨーク連銀製造業景況指数（12月）《ST》