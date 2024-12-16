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12/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 12/16
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（19926.72、+23.88）
・1ドル＝153.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（39570、+100）
・SOX指数は上昇（5149.78、+167.59）
・VIX指数は低下（13.81、-0.11）
・米原油先物は上昇（71.29、+1.27）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39470.44、-378.70）
・NYダウは下落（43828.06、-86.06）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・コア機械受注（10月）
・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（12月）
・第3次産業活動指数（10月）
・中国鉱工業生産指数（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国不動産投資（11月）
・中国住宅販売件数（11月）
・中国調査失業率（11月）
・インド貿易収支（11月）
・インド卸売物価指数（11月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・米ニューヨーク連銀製造業景況指数（12月）《ST》
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