*08:05JST 米国株式市場はまちまち、雇用統計で追加利下げ期待高まる（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

DEC24

Ｏ 39345（ドル建て）

Ｈ 39480

Ｌ 38955

Ｃ 39350 大証比+320（イブニング比+0）

Vol 3626



DEC24

Ｏ 39330（円建て）

Ｈ 39470

Ｌ 38945

Ｃ 39335 大証比+305（イブニング比-15）

Vol 22915

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル150.01円換算）で、豊田自動織機＜6201＞、KDDI<9433

>、三菱商事＜8058＞、本田技研工業＜7267＞、東京エレク＜8035＞、東京海上HD＜8766＞、み

ずほFG＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.95 1.55 2639 10

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.04 -0.04 1806 -3.5

8035 (TOELY) 東京エレク 80.73 0.74 24221 271

6758 (SONY.N) ソニー 20.94 0.04 3141 -3

9432 (NTTYY) NTT 26.17 0.31 157 0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.25 0.18 2588 31.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 54.19 -0.26 4065 14

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.13 -0.12 52699 19

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.36 0.34 9109 59

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.34 0.08 5502 7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.72 0.31 7630 50

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.05 -0.11 3763 2

8031 (MITSY) 三井物産 420.11 -7.40 3151 16

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.93 0.12 11198 78

4568 (DSNKY) 第一三共 31.42 -0.09 4713 31

9433 (KDDIY) KDDI 16.78 0.59 5034 97

7974 (NTDOY) 任天堂 15.20 -0.37 9121 63

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.80 -0.15 5820 55

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.04 0.35 1302 15.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.07 0.09 4221 8

6902 (DNZOY) デンソー 14.43 -0.01 2165 11.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.48 0.03 6744 15

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.91 -0.02 3437 11

8411 (MFG.N) みずほFG 5.12 0.00 3844 30

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.16 0.12 18241 31

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.73 -0.07 4119 -4

7741 (HOCPY) HOYA 136.26 2.20 20440 155

6503 (MIELY) 三菱電機 35.35 0.05 2651 16.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.38 0.05 2514 3.5

7751 (CAJPY) キヤノン 33.21 0.35 4982 14

6273 (SMCAY) SMC 21.70 0.69 65104 -86

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 0.05 1388 -119

6146 (DSCSY) ディスコ 27.80 -0.60 41703 163

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 17.20 -0.27 2580 3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.74 -0.15 3261 15

6702 (FJTSY) 富士通 18.57 -0.07 2786 7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.63 1.41 11345 230

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.55 -0.05 5265 5

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.33 0.03 1400 -133

8002 (MARUY) 丸紅 150.23 -1.26 2254 2

6723 (RNECY) ルネサス 6.58 0.00 1974 9

6954 (FANUY) ファナック 13.29 0.10 3987 4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.95 -0.05 3443 11

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.80 -0.30 1240 2

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.49 0.27 4124 5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.30 0.03 3390 -6

6594 (NJDCY) 日本電産 4.64 0.01 2784 -23.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 59.20 -1.00 8881 66

4543 (TRUMY) テルモ 20.57 -0.13 3086 6

8591 (IX.N) オリックス 113.00 -0.72 3390 4

（時価総額上位50位、1ドル150.01円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5100 414 8.83

5020 (JXHLY) ENEOS 11.45 859 46.9 5.78

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2115 60.5 2.94

4755 (RKUNY) 楽天 5.89 884 21.1 2.45

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.63 11345 230 2.07

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.33 1400 -133 -8.68

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 1388 -119 -7.90

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.00 1650 -46.5 -2.74

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.70 1628 -44 -2.63

2587 (STBFY) サントリー食品 16.76 5028 -97 -1.89



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44642.52 前日比：-123.19

始値：44824.29 高値：44923.74 安値：44596.46

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19859.77 前日比：159.05

始値：19743.96 高値：19863.15 安値：19734.42

年初来高値：19859.77 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6090.27 前日比：15.16

始値：6081.38 高値：6099.97 安値：6079.98

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.337％ 米10年国債 4.153％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は123.19ドル安の44,642.52ドル、ナスダックは15

9.05ポイント高の19,859.77で取引を終了した。

雇用統計を受けて12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ期待が高まり、寄り

付き後、上昇。その後、数人の連邦準備制度理事会（FRB）高官が利下げに慎重な姿勢

を示したため、利下げペース減速の思惑が強まり、相場は伸び悩んだ。ダウは管理医療

会社ユナイテッドへルス（UNH）の下落が重しとなり、下落に転じ、終日軟調に推移。

ナスダックは早期利下げ期待が支援し終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新し、相

場はまちまちで終了。セクター別では自動車・自動車部品や小売りが上昇した一方、不

動産管理・開発が下落した。

オンライン署名のドッキュサイン（DOCU）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が

予想を上回ったほか、通期業績見通し引き上げを好感し、上昇。化粧品小売りのアル

タ・ビューティ（ULTA）は第3四半期決算の内容が強く、通期の既存店売上高や1株当た

り利益見通しを引き上げ、上昇。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パ

ッカード・エンタープライズ（HPE）は四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上

回り、上昇。

ソフトウエア会社のパランティア（PLTR）は国内の軍事行動の近代化や国家安全保障強

化を巡り経営技術コンサルティングのブーズ・アレン（BAH）と提携を発表し、上昇。

管理医療会社ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は保険部門のユナイテッドヘルス

ケア最高経営責任者（CEO）が射殺された事象を嫌気した売りが続いた。

本年のFOMC投票権を有するクリーブランド連銀のハマック総裁はFRBが利下げペースを

減速する時期が来たかもしれないとの見解を示した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》