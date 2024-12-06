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12/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 12/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39395.60、+119.21）
・1ドル＝150.00-10円
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44765.71、-248.33）
・ナスダック総合指数は下落（19700.26、-34.86）
・シカゴ日経先物は下落（39340、-50）
・SOX指数は下落（5026.37、-95.42）
・VIX指数は上昇（13.54、+0.09）
・米原油先物は下落（68.30、-0.24）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・毎月勤労統計（10月）
・消費動向指数（10月）
・家計調査（10月）
・貿易統計（11月上中旬）
・景気動向指数（10月）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・独鉱工業生産指数（10月）
・独貿易統計（10月）
・ユーロ圏GDP確定値（7-9月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（11月）
・米雇用統計（11月）
・カナダ失業率（11月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（12月）
・米消費者信用残高（10月）
・米ボウマンFRB理事が講演
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・米シカゴ連銀総裁が討論会に参加
・米サンフランシスコ連銀総裁が討論会で発言《ST》
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