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12/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 12/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39276.39、+27.53）
・NYダウは上昇（45014.04、+308.51）
・ナスダック総合指数は上昇（19735.12、+254.21）
・1ドル＝150.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（39625、+355）
・SOX指数は上昇（5121.78、+85.92）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・VIX指数は上昇（13.45、+0.15）
・米原油先物は下落（68.54、-1.40）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資（先週）
・30年物国債入札
・車名別新車販売（11月）
・中村日銀審議委員が広島県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・衆院予算委員会
・積水ハウス＜1928＞など決算発表
・韓GDP（7-9月）
・豪貿易収支（10月）
・スイス失業率（11月）
・独製造業受注（10月）
・ユーロ圏小売売上高（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（10月）
・カナダ貿易収支（10月）
・ブラジル貿易収支（11月）
・マルタ欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）
・タイは休場《ST》
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