*08:34JST 12/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39276.39、+27.53）

・NYダウは上昇（45014.04、+308.51）

・ナスダック総合指数は上昇（19735.12、+254.21）

・1ドル＝150.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（39625、+355）

・SOX指数は上昇（5121.78、+85.92）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・VIX指数は上昇（13.45、+0.15）

・米原油先物は下落（68.54、-1.40）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資（先週）

・30年物国債入札

・車名別新車販売（11月）

・中村日銀審議委員が広島県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・衆院予算委員会

・積水ハウス＜1928＞など決算発表

・韓GDP（7-9月）

・豪貿易収支（10月）

・スイス失業率（11月）

・独製造業受注（10月）

・ユーロ圏小売売上高（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（10月）

・カナダ貿易収支（10月）

・ブラジル貿易収支（11月）

・マルタ欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）

・タイは休場《ST》