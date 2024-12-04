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今日の注目スケジュール：豪GDP、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

2024年12月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪GDP、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(11月)　　50.2
09:30　総合PMI(11月)　　49.8


TMHが東証グロースに新規上場(公開価格:1500円)


＜海外＞
09:30　豪・GDP(7-9月)　1.0％　1.0％
10:45　中・財新サービス業PMI(11月)　　52.0
10:45　中・財新総合PMI(11月)　　51.9
14:00　印・サービス業PMI確定値(11月)　　59.2
14:00　印・総合PMI確定値(11月)　　59.5
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　49.2　49.2
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　48.1　48.1
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月)　　-3.4％
21:00　ブ・鉱工業生産(10月)　0.2％　1.1％
22:00　ブ・サービス業PMI(11月)　　56.2
22:00　ブ・総合PMI(11月)　　55.2
22:15　米・ADP全米雇用報告(11月)　16.5万人　23.3万人
23:45　米・サービス業PMI(11月)　　57.0
23:45　米・総合PMI(11月)　　55.3
24:00　米・耐久財受注(10月)　　0.2％
24:00　米・製造業受注(10月)　0.3％　-0.5％
24:00　米・ISM非製造業景況指数(11月)　55.5　56.0


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・パウエルFRB議長がニューヨーク・タイムズ(NYT)紙主催「ディールブック・サミット」の討論会で発言

米・セントルイス連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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