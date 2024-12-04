関連記事
今日の注目スケジュール：豪GDP、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪GDP、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(11月) 50.2
09:30 総合PMI(11月) 49.8
TMHが東証グロースに新規上場(公開価格:1500円)
＜海外＞
09:30 豪・GDP(7-9月) 1.0％ 1.0％
10:45 中・財新サービス業PMI(11月) 52.0
10:45 中・財新総合PMI(11月) 51.9
14:00 印・サービス業PMI確定値(11月) 59.2
14:00 印・総合PMI確定値(11月) 59.5
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 49.2 49.2
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 48.1 48.1
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月) -3.4％
21:00 ブ・鉱工業生産(10月) 0.2％ 1.1％
22:00 ブ・サービス業PMI(11月) 56.2
22:00 ブ・総合PMI(11月) 55.2
22:15 米・ADP全米雇用報告(11月) 16.5万人 23.3万人
23:45 米・サービス業PMI(11月) 57.0
23:45 米・総合PMI(11月) 55.3
24:00 米・耐久財受注(10月) 0.2％
24:00 米・製造業受注(10月) 0.3％ -0.5％
24:00 米・ISM非製造業景況指数(11月) 55.5 56.0
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・パウエルFRB議長がニューヨーク・タイムズ(NYT)紙主催「ディールブック・サミット」の討論会で発言
米・セントルイス連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク