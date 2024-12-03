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前日に動いた銘柄 part1 ウェルスナビ、サンケン電気、サクサなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ウェルスナビ、サンケン電気、サクサなど
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
サクサ＜6675＞ 2830 +168
25年3月期業績予想の上方修正と株主優待制度の新設を発表。
フィルカンパニー＜3267＞ 1008 +41
24年11月期利益予想の上方修正と増配発表。
ジオスター＜5282＞ 294 +10
25年3月期利益予想を上方修正。
クミカ＜8887＞ 413 +80
筆頭株主であるシーラテクノロジーズと経営統合。
ジェネパ＜3195＞ 293 +28
新規ECサイト「寝具選びのNEYOKA」がオープン。
ウェルスナビ＜7342＞ 1658 +300
三菱UFJ銀行が1株1950円でTOB。
サンケン電気＜6707＞ 6300 +745
大規模自社株買い実施の正式発表を受け。
プラスアルファ・コンサルティング＜4071＞ 1759 +116
自己株式の取得実施を発表で。
セレス＜3696＞ 2456 +170
暗号資産関連が2日は総じてしっかり。
SBIグローバルアセットマネジメント＜4765＞ 672 +56
DMMビットコインが預かり資産をSBIVCトレードに譲渡。
第一生命HD＜8750＞ 4305 +254
説明会では想定以上に踏み込んだ株式リスク削減方針示す。
ラウンドワン＜4680＞ 1079 +44
高水準の自社株買い発表を評価の動きに。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 7790 +430
半導体関連株高でリバウンドへ。
筑波銀行＜8338＞ 245 +13
日銀総裁インタビュー伝わり早期利上げ期待優勢に。
SCREENホールディングス＜7735＞ 9784 +382
先週末の米国市場では半導体関連株が上昇。
栃木銀行＜8550＞ 282 +14
低位の地銀株には短期資金が流入へ。
北洋銀行＜8524＞ 466 +30
地方銀行株高の流れに乗る。
京都FG＜5844＞ 2369.0 +110.5
他の地銀株同様に日銀の早期追加利上げ期待で。
リログループ＜8876＞ 1844.5 +77.5
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
あおぞら銀行＜8304＞ 2480.5 +82.5
日銀の利上げ期待の高まりを買い材料視。
三井住友<8316> 3823+137
東海東京証券では新規に買い推奨。
ACCESS<4813> 947 -300
不適切な売上計上の疑義で特別調査委員会を設置。
FPパートナー<7388> 2355 -500
金融庁が立ち入り検査との報道伝わり。
資生堂<4911> 2666.5 -189.0
経営戦略説明会開催も目標値などマイナス視。
ラクーンHD<3031> 690 -36
上半期は想定通りの好決算発表も出尽くし感に。《CS》
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