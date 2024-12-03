*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ウェルスナビ、サンケン電気、サクサなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

サクサ＜6675＞ 2830 +168

25年3月期業績予想の上方修正と株主優待制度の新設を発表。

フィルカンパニー＜3267＞ 1008 +41

24年11月期利益予想の上方修正と増配発表。

ジオスター＜5282＞ 294 +10

25年3月期利益予想を上方修正。

クミカ＜8887＞ 413 +80

筆頭株主であるシーラテクノロジーズと経営統合。

ジェネパ＜3195＞ 293 +28

新規ECサイト「寝具選びのNEYOKA」がオープン。

ウェルスナビ＜7342＞ 1658 +300

三菱UFJ銀行が1株1950円でTOB。

サンケン電気＜6707＞ 6300 +745

大規模自社株買い実施の正式発表を受け。

プラスアルファ・コンサルティング＜4071＞ 1759 +116

自己株式の取得実施を発表で。

セレス＜3696＞ 2456 +170

暗号資産関連が2日は総じてしっかり。

SBIグローバルアセットマネジメント＜4765＞ 672 +56

DMMビットコインが預かり資産をSBIVCトレードに譲渡。

第一生命HD＜8750＞ 4305 +254

説明会では想定以上に踏み込んだ株式リスク削減方針示す。

ラウンドワン＜4680＞ 1079 +44

高水準の自社株買い発表を評価の動きに。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 7790 +430

半導体関連株高でリバウンドへ。

筑波銀行＜8338＞ 245 +13

日銀総裁インタビュー伝わり早期利上げ期待優勢に。

SCREENホールディングス＜7735＞ 9784 +382

先週末の米国市場では半導体関連株が上昇。

栃木銀行＜8550＞ 282 +14

低位の地銀株には短期資金が流入へ。

北洋銀行＜8524＞ 466 +30

地方銀行株高の流れに乗る。

京都FG＜5844＞ 2369.0 +110.5

他の地銀株同様に日銀の早期追加利上げ期待で。

リログループ＜8876＞ 1844.5 +77.5

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

あおぞら銀行＜8304＞ 2480.5 +82.5

日銀の利上げ期待の高まりを買い材料視。

三井住友<8316> 3823+137

東海東京証券では新規に買い推奨。

ACCESS<4813> 947 -300

不適切な売上計上の疑義で特別調査委員会を設置。

FPパートナー<7388> 2355 -500

金融庁が立ち入り検査との報道伝わり。

資生堂<4911> 2666.5 -189.0

経営戦略説明会開催も目標値などマイナス視。

ラクーンHD<3031> 690 -36

上半期は想定通りの好決算発表も出尽くし感に。《CS》