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出来高変化率ランキング（13時台）～ファンケル、アイモバイルなどがランクイン
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファンケル、アイモバイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月2日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3185＞ 夢展望 11944900 49123.26 361.18% 0.1463%
＜4765＞ SBIGアセット 688900 61075.7 244.00% 0.086%
＜6707＞ サンケン電 1390300 1177621.24 238.01% 0.1335%
＜9399＞ ビート 219962 49229.562 225.22% -0.4264%
＜7388＞ FPパートナー 1659000 843931.28 174.13% -0.1751%
＜4011＞ ヘッドウォータ 224800 450065 172.51% 0.1443%
＜3191＞ ジョイ本田 4476000 2169251.28 163.22% 0.0078%
＜4921＞ ファンケル 274900 270250.25 152.02% 0%
＜4404＞ ミヨシ 396800 143249.68 147.00% 0.0957%
＜4071＞ プラスアルファ 1110900 653411.96 128.11% 0.0919%
＜4911＞ 資生堂 7829700 7685487.58 125.99% -0.0707%
＜6016＞ JPNエンジン 359000 521273.9 125.10% 0.1082%
＜8699＞ HSHD 353000 91790.38 123.72% 0.0095%
＜8139＞ ナガホリ 29200 23816.98 121.14% -0.0043%
＜6535＞ アイモバイル 314500 50181.76 120.51% 0.0654%
＜3031＞ ラクーンHD 857300 182723.84 108.75% -0.0647%
＜4435＞ カオナビ 95000 66560.76 108.52% 0.0301%
＜4680＞ ラウンドワン 3798000 1472070.64 107.49% 0.0599%
＜8550＞ 栃木銀 875500 97762.76 106.69% 0.0485%
＜4955＞ アグロカネシ 120200 90515.56 106.04% 0.0005%
<8011> 三陽商 94400 97139.82 91.47% 0.0294%
<7851> カワセCS 60600 6913.28 89.80% -0.0044%
<5588> ファーストA 100400 88690.56 88.53% 0.0418%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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