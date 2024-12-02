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出来高変化率ランキング（13時台）～ファンケル、アイモバイルなどがランクイン

2024年12月2日 13:59

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記事提供元：フィスコ

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファンケル、アイモバイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月2日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3185＞ 夢展望　　　　　　 　11944900 　49123.26　 361.18% 0.1463%
＜4765＞ SBIGアセット　 　688900 　61075.7　 244.00% 0.086%
＜6707＞ サンケン電　　　　 　1390300 　1177621.24　 238.01% 0.1335%
＜9399＞ ビート　　　　　　 　219962 　49229.562　 225.22% -0.4264%
＜7388＞ FPパートナー　　 　1659000 　843931.28　 174.13% -0.1751%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　 　224800 　450065　 172.51% 0.1443%
＜3191＞ ジョイ本田　　　　 　4476000 　2169251.28　 163.22% 0.0078%
＜4921＞ ファンケル　　　　 　274900 　270250.25　 152.02% 0%
＜4404＞ ミヨシ　　　　　　 　396800 　143249.68　 147.00% 0.0957%
＜4071＞ プラスアルファ　　 　1110900 　653411.96　 128.11% 0.0919%
＜4911＞ 資生堂　　　　　　 　7829700 　7685487.58　 125.99% -0.0707%
＜6016＞ JPNエンジン　　 　359000 　521273.9　 125.10% 0.1082%
＜8699＞ HSHD　　　　　 　353000 　91790.38　 123.72% 0.0095%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　29200 　23816.98　 121.14% -0.0043%
＜6535＞ アイモバイル　　　 　314500 　50181.76　 120.51% 0.0654%
＜3031＞ ラクーンHD　　　 　857300 　182723.84　 108.75% -0.0647%
＜4435＞ カオナビ　　　　　 　95000 　66560.76　 108.52% 0.0301%
＜4680＞ ラウンドワン　　　 　3798000 　1472070.64　 107.49% 0.0599%
＜8550＞ 栃木銀　　　　　　 　875500 　97762.76　 106.69% 0.0485%
＜4955＞ アグロカネシ　　　 　120200 　90515.56　 106.04% 0.0005%
<8011> 三陽商　　　　　　 　94400 　97139.82　 91.47% 0.0294%
<7851> カワセCS　　　　 　60600 　6913.28　 89.80% -0.0044%
<5588> ファーストA　　　 　100400 　88690.56　 88.53% 0.0418%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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