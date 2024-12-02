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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 法人企業統計(7-9月) 7.4％
09:30 製造業PMI(11月) 49.0
13:00 厚労省の審議会が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の次期運用目標など議論
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(10月) 0.2％ 0.1％
10:45 中・財新製造業PMI(11月) 50.3
14:00 印・製造業PMI確定値(11月) 57.3
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 45.2 45.2
19:00 欧・ユーロ圏失業率(10月) 6.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.04％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(11月) 52..9
23:45 米・製造業PMI(11月) 48.8 48.8
24:00 米・建設支出(10月) 0.2％ 0.1％
24:00 米・ISM製造業景況指数(11月) 47.6 46.5
米・ニューヨーク連銀総裁が会議で基調講演
米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が会議で基調講演
米・サイバーマンデー(感謝祭翌週の月曜日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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