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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米ISM製造業景況指数など

2024年12月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　法人企業統計(7-9月)　　7.4％
09:30　製造業PMI(11月)　　49.0
13:00　厚労省の審議会が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の次期運用目標など議論


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(10月)　0.2％　0.1％
10:45　中・財新製造業PMI(11月)　　50.3
14:00　印・製造業PMI確定値(11月)　　57.3
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　45.2　45.2
19:00　欧・ユーロ圏失業率(10月)　　6.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.04％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(11月)　　52..9
23:45　米・製造業PMI(11月)　48.8　48.8
24:00　米・建設支出(10月)　0.2％　0.1％
24:00　米・ISM製造業景況指数(11月)　47.6　46.5


米・ニューヨーク連銀総裁が会議で基調講演

米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が会議で基調講演

米・サイバーマンデー(感謝祭翌週の月曜日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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