*06:08JST 米国株式市場は反発、年末商戦に期待（29日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

DEC24

Ｏ 37810（ドル建て）

Ｈ 38505

Ｌ 37810

Ｃ 38325 大証比+155（イブニング比+165）

Vol 7585



DEC24

Ｏ 37805（円建て）

Ｈ 38490

Ｌ 37805

Ｃ 38300 大証比+130（イブニング比+140）

Vol 30550

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル149.59円換算）で、デンソー＜6902＞、ディスコ<6146

>、小松製作所＜6301＞、SMC＜6273＞、みずほFG＜8411＞、東京エレク＜8035＞、アドバンテス

ト＜6857＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政＜6178＞、日本電産<659

4>、セブン&アイ・HD＜3382＞、MS&ADインシHD＜8725＞、三菱UFJFG＜8306＞、任天堂＜7974＞

などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 170.63 0.91 2552 0.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.91 0.32 1782 -10

8035 (TOELY) 東京エレク 78.22 5.87 23401 91

6758 (SONY.N) ソニー 20.05 0.29 2999 -8

9432 (NTTYY) NTT 25.65 0.42 153 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.87 0.42 2524 -1.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 50.28 1.37 3761 10

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.10 0.69 51010 -100

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.95 1.12 8960 24

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.54 0.41 5547 -7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.96 2.81 7402 18

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.81 0.63 3692 6

8031 (MITSY) 三井物産 419.80 4.40 3140 4

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.87 0.45 10374 -11

4568 (DSNKY) 第一三共 31.75 1.15 4749 0

9433 (KDDIY) KDDI 16.50 0.33 4936 -14

7974 (NTDOY) 任天堂 14.65 0.69 8766 -44

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.24 0.66 5571 7

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.90 0.27 1291 -0.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.08 0.15 4212 -7

6902 (DNZOY) デンソー 14.34 0.24 2145 16

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.00 0.41 6582 -16

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.64 0.34 3536 -2

8411 (MFG.N) みずほFG 5.08 0.17 3800 16

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.07 0.27 18056 -39

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.62 0.05 4075 -8

7741 (HOCPY) HOYA 129.08 1.68 19309 49

6503 (MIELY) 三菱電機 34.12 0.89 2552 5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.36 0.18 2501 -9

7751 (CAJPY) キヤノン 32.57 -0.02 4872 4

6273 (SMCAY) SMC 21.34 0.10 63845 305

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 0.10 1301 -115

6146 (DSCSY) ディスコ 27.30 0.00 40838 238

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 17.29 0.37 2586 -18

8053 (SSUMY) 住友商事 21.46 0.62 3210 2

6702 (FJTSY) 富士通 19.09 0.65 2856 -10

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.54 1.03 11151 1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.86 0.48 5343 -6

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.59 0.44 1434 -65.5

8002 (MARUY) 丸紅 150.20 1.13 2247 -7

6723 (RNECY) ルネサス 6.53 0.17 1954 -9.5

6954 (FANUY) ファナック 12.97 -0.03 3880 -7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.20 0.09 3321 -20

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.20 0.70 1257 3

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.07 0.21 4049 23

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.26 0.43 3369 -5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.57 0.01 2735 -20

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.30 0.00 8272 32

4543 (TRUMY) テルモ 20.39 0.10 3050 -1

8591 (IX.N) オリックス 112.82 4.74 3375 8

（時価総額上位50位、1ドル149.59円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.70 2199 206.5 10.36

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5086 448 9.66

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.40 1705 127 8.05

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.89 3092 33 1.08

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.06 3785 39 1.04

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 1301 -115 -8.12

8750 (DLICY) 第一生命HD 25.20 3770 -281 -6.94

6752 (PCRHY) パナソニック 9.29 1390 -75.5 -5.15

4911 (SSDOY) 資生堂 18.14 2714 -141.5 -4.96

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.59 1434 -65.5 -4.37



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44910.65 前日比：188.59

始値：44760.05 高値：45071.29 安値：44760.05

年初来高値：44910.65 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19218.17 前日比：157.69

始値：19087.47 高値：19245.49 安値：19066.52

年初来高値：19298.76 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6032.38 前日比：33.64

始値：6003.98 高値：6044.17 安値：6003.98

年初来高値：6032.38 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.36％ 米10年国債 4.171％



米国株式市場は反発。ダウ平均は188.59ドル高の44,910.65ドル、ナスダックは157.69

ポイント高の19,218.17で取引を終了した。

大統領選挙後、中小企業の信頼感指数が上昇、また、関税策を巡りトランプ次期大統領

とカナダ、メキシコ首脳が建設的な対話をしたことが明らかになり懸念が緩和し投資家

心理の改善で買われ寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日ブラックフライデーで小売店の割

引セールなどに売上が過去最高規模に達するとの楽観的見方や年末商戦に向けた期待も

手伝い小売セクター中心に買われ、相場全体を押し上げた。長期金利の低下を好感し、

ハイテクも強く相場は終日堅調に推移、ダウは過去最高値を更新し、終了。セクター別

では、自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産が小幅下落し

た。

半導体のエヌビディア（NVDA）などは、バイデン政権による追加の対中半導体輸出規制

が当初検討されていたよりも緩やかなものとなったため、上昇。玩具メーカーのハズブ

ロ（HAS）は電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）のマスク最高経営責任者（CEO）が投

稿で、同社買収をほのめかし、上昇した。

ディスカウント小売のウォルマート（WMT）、スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）、

ヨガアパレルのルルレモン（LULU）などは、年末商戦での売り上げ増期待にそれぞれ上

昇。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）はナ

スダック証券取引所での上場廃止リスクが警戒され、売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は13.49まで低下し、7月以来の低水準となった。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》