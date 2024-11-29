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日東工など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9885＞ ;シャルレ;748%;77800;6.54;362;4 ＜8066＞ ;三谷商;600%;2400;29.92;1899;0 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;525%;476300;0.07;2439;10 ＜5240＞ ;ｍｏｎｏＡＩ;277%;60200;5.55;417;7 ＜3091＞ ;ブロンコＢ;237%;139900;0.12;3815;130 ＜5033＞ ;ヌーラボ;182%;14900;18.58;772;-15 ＜6651＞ ;日東工;178%;99400;0.61;2840;15 ＜3154＞ ;メディアスＨＤ;140%;14100;2.09;783;7 ＜7524＞ ;マルシェ;132%;12100;27.20;200;1 ＜7925＞ ;前沢化成;127%;29300;0.03;1787;30 ＜8708＞ ;アイザワ証G;123%;47900;1.33;1736;28 ＜2484＞ ;出前館;107%;530500;2.73;255;2 ＜7092＞ ;ＦＦＪ;100%;15500;5.04;1462;11 ＜7048＞ ;ベルトラ;89%;95600;2.41;343;3 ＜3758＞ ;アエリア;82%;18600;21.56;261;1 ＜3196＞ ;ホットランド;82%;32200;0.23;2116;16 ＜9428＞ ;クロップス;80%;400;52.00;985;-17 ＜7368＞ ;表示灯;75%;300;17.56;1475;-10 ＜5129＞ ;ＦＩＸＥＲ;74%;16500;1.10;891;-2 ＜2138＞ ;クルーズ;70%;8900;10.10;601;6
[コメント]日東工＜6651＞はPBR1倍以下で配当利回り4％を超えている。《TY》
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