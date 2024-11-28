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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、加経常収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、加経常収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:30 トヨタ自動車が10月生産・販売実績を発表
15:00 トヨタ以外の日系自動車メーカーが10月生産・販売実績を発表
臨時国会召集日
ククレブ・アドバイザーズが東証グロースに新規上場(公開価格:950円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(10月) 3.2％
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月) -13.7
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(11月) 95.6
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(11月) 1.52％
20:30 ブ・融資残高(10月) 6兆1800億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(10月) 5.6％
20:30 ブ・ローン残高(10月) 1.2％
22:00 独・消費者物価指数(11月) 2.0％
22:30 加・経常収支(7-9月) -84.8億加ドル
韓・中央銀行が政策金利発表 3.25％ 3.25％
米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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