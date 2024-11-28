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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、加経常収支など

2024年11月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、独消費者物価指数、加経常収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:30　トヨタ自動車が10月生産・販売実績を発表
15:00　トヨタ以外の日系自動車メーカーが10月生産・販売実績を発表


臨時国会召集日

ククレブ・アドバイザーズが東証グロースに新規上場(公開価格:950円)


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(10月)　　3.2％
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月)　　-13.7
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(11月)　　95.6
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(11月)　　1.52％
20:30　ブ・融資残高(10月)　　6兆1800億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(10月)　　5.6％
20:30　ブ・ローン残高(10月)　　1.2％
22:00　独・消費者物価指数(11月)　　2.0％
22:30　加・経常収支(7-9月)　　-84.8億加ドル


韓・中央銀行が政策金利発表　3.25％　3.25％

米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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