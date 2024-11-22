*17:09JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は142円72銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円59銭 高値142円77銭 安値142円51銭 引け142円72銭

売買高総計24648枚

2年 466回 0.583％

5年 174回 0.739％

10年 376回 1.082％

20年 190回 1.890％

債券先物12月限は、142円59銭で取引を開始。米国の週次雇用指標の改善による金利上昇や、日本の10月全国消費者物価コア指数の予想上振れを受けて売り先行となり、142円51銭まで下げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペの結果は強めとの見方から買いが優勢になったといわれ、142円77銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.34％、10年債は4.41％、30年債は4.59％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.33％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.55％、NZ10年債は4.69％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 独・11月製造業PMI速報値（予想：43.0、10月：43.0）

・17:30 独・11月サービス業PMI速報値（予想：51.7、10月：51.6）

・17:30 ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演

・18:00 ユーロ圏・11月製造業PMI速報値（予想：46.0、10月：46.0）

・18:00 ユーロ圏・11月サービス業PMI速報値（予想：51.6、10月：51.6）

・18:30 英・11月製造業PMI速報値（予想：50.0、10月：49.9）

・18:30 英・11月サービス業PMI速報値（予想：52.0、10月：52.0）

・22:30 カナダ・9月小売売上高（前月比予想：+0.4％、8月：+0.4％）

・22:45 米・11月製造業PMI速報値（予想：48.9、10月：48.5）

・22:45 米・11月サービス業PMI速報値（予想：55.0、10月：55.0）

・24:00 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.9、速報値：73.0）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》