11/22の強弱材料

*08:51JST 11/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43870.35、+461.88）

・ナスダック総合指数は上昇（18972.42、+6.28）

・1ドル＝154.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（38230。+190）

・SOX指数は上昇（4963.05、+78.81）

・VIX指数は低下（16.87、-0.29）

・米原油先物は上昇（70.10、+1.35）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38026.17、-326.17）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・消費者物価指数（10月）

・日銀営業毎旬報告（20日）

・国債買いオペ

・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国、独などPMI（11月）

・日本取引所グループの山道CEOが定例記者会見

・ガーデンが新規上場

・インド外貨準備高（先週）

・独GDP改定値（7-9月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・英小売売上高指数（10月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（11月）

・カナダ小売売上高（9月）《ST》