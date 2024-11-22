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11/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 11/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43870.35、+461.88）
・ナスダック総合指数は上昇（18972.42、+6.28）
・1ドル＝154.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（38230。+190）
・SOX指数は上昇（4963.05、+78.81）
・VIX指数は低下（16.87、-0.29）
・米原油先物は上昇（70.10、+1.35）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38026.17、-326.17）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・消費者物価指数（10月）
・日銀営業毎旬報告（20日）
・国債買いオペ
・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国、独などPMI（11月）
・日本取引所グループの山道CEOが定例記者会見
・ガーデンが新規上場
・インド外貨準備高（先週）
・独GDP改定値（7-9月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・英小売売上高指数（10月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（11月）
・カナダ小売売上高（9月）《ST》
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