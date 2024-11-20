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アンジェス HGF遺伝子治療用製品「コラテジェン」、米国心臓病学会の学術セッションで発表
記事提供元：フィスコ
*15:09JST アンジェス---HGF遺伝子治療用製品「コラテジェン」、米国心臓病学会の学術セッションで発表
アンジェス＜4563＞は19日、HGF遺伝子治療用製品「コラテジェン」について、米国心臓病学会の学術セッションで、2024年11月18日に臨床試験結果を報告したことを発表した。
コラテジェンの米国後期第2相臨床試験(LEGEND1 trial)結果に関する報告が、2024年11月16～18日に米国イリノイ州シカゴで開催された米国心臓病学会でFeatured Science Sessionに選抜された。共同主任研究者の南カリフォルニア大学ケック医学校David G. Armstrong博士とカリフォルニア大学サンフランシスコ校「Michael S. Conte博士が本臨床試験を代表して本学会に出席し、Armstrong博士がFS.04 Featured Science: Vascular Outcomes in the Spotlightでトップラインの結果を発表した。《AK》
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