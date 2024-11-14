*17:10JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は142円98銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付143円04銭 高値143円07銭 安値142円96銭 引け142円98銭

売買高総計21113枚

2年 466回 0.530％

5年 173回 0.689％

10年 376回 1.055％

20年 190回 1.887％

債券先物12月限は、143円04銭で取引を開始。米国の大統領選・議会選ですべて共和党が勝利したことを受けた金利上昇、ドル高・円安進行による日銀の追加利上げ観測の高まりに売りが優勢になり、143円07銭から142円96銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.30％、10年債は4.47％、30年債は4.65％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.41％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.69％、NZ10年債は4.82％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 ユーロ圏・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.9％、速報値：+0.9％）

・19:00 ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.4％、8月：+1.8％）

・21:00 クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）

・21:30 欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨

・22:30 米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、9月：0.0％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.1万件）

・23:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁座談会参加（経済関連）

・05:00 パウエル米FRB議長講演（経済見通し）

・06:45 ウィリアムズNY連銀総裁講演（同行イベント）

・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議（ペルー）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》