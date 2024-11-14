*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アグロカネショウ、大和重工、ヤプリなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

日本化学工業＜4092＞ 2382 -255

業績上方修正だが出尽くし感につながる。

住友金属鉱山＜5713＞ 3801 -387

在庫要因などを主因に通期税前利益予想を下方修正。

ガンホー・オンライン＜3765＞ 3126 -270

7-9月期も経常減益幅拡大へ。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 1632 -161

上半期2ケタ経常増益もコンセンサス下振れ。

カネカ＜4118＞ 3457 -307

7-9月期は大幅経常減益に。

森永製菓＜2201＞ 2613 -127.5

7-9月期の2ケタ営業減益をマイナス視。

タツモ＜6266＞ 3080 -260

いちよし証券ではレーティングを引き下げ。

ユーグレナ＜2931＞ 427 -27

決算好感で12日にかけ一段高も戻り売り。

第一三共＜4568＞ 4624 -226

Dato-DXdについて非小細胞肺がんの米国申請取り下げを発表。

日揮HD＜1963＞ 1321.5 -52.5

上半期受注の進捗率など低く。

北洋銀行＜8524＞ 418 -24

決算サプライズ乏しく見切り売り優勢に。

KOKUSAI ELECTRI＜6525＞ 2507 -238

中国市場の先行き不透明感が続く。

東京エレクトロン＜8035＞ 22805 +200

業績上方修正や自社株買い発表を好感。

アグロカネショウ＜4955＞ 1689 +300

出光興産が1900円でTOB実施を発表。

メディアリンクス＜6659＞ 102 +24

韓国大手通信事業者向け同社製品採用を引き続き材料視も。

ヴィアHD＜7918＞ 131 +15

大幅増益決算や株主優待制度拡充で。

大和重工＜5610＞ 1616 +171

MBO実施によるTOB価格1620円にサヤ寄せ続く。

ハーモニック＜6324＞ 2149 -500

通期業績下方修正で一転営業赤字に。

ホリイフード＜3077＞ 380 -60

仕手化で急騰の反動続く。

LaboroAI＜5586＞ 991 -30

営業利益が前期11.1％減だが今期36.6％増予想。上値は重い。

ヤプリ<4168> 851 +127

24年12月期業績予想を上方修正。

フレクト<4414> 1750 -162

上期営業利益が77.2％増だが第1四半期の4.7倍から増益率が縮小。

インテグラル<5842> 3940 -205

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.5倍で

12日買い先行するが長い陰線に。

13日は売り買い交錯。

イーディーピー<7794> 700 -132

25年3月期業績予想を「未定」に修正。

JDSC<4418> 956 +28

第1四半期営業利益が1.38億円と

前年同期の0.50億円の赤字から黒字に転じる。

博展<2173> 542 -98

第3四半期(3ヵ月間)の営業損益が1.42億円の赤字。

カバー<5253> 2456 +168

上期営業利益が46.3％増と第1四半期の6.8％減から増益に転じる。

MTG<7806> 1915 +130

引き続き好決算・配当方針の変更・自社株買いなど好感。

エクサウィザーズ<4259> 400 +56

上期営業損益が2.45億円の赤字だが

第1四半期の2.89億円の赤字から赤字幅が縮小。《CS》