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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数、米サービス業PMIなど

2024年11月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月19・20日分)
09:30　サービス業PMI(10月)　　49.3
09:30　総合PMI(10月)　　49.4
10:10　国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
06:45　NZ・失業率(7-9月)　5.1％　4.6％
14:00　印・サービス業PMI確定値(10月)　　57.9
14:00　印・総合PMI確定値(10月)　　58.6
16:00　独・製造業受注(9月)　2.0％　-5.8％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　51.2　51.2
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　49.7　49.7
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月)　-3.0％　-2.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(10月)　　1.03％
22:00　ブ・サービス業PMI(10月)　　55.8
22:00　ブ・総合PMI(10月)　　55.2
22:00　ブ・自動車販売台数(10月)　　23万6334台
23:45　米・サービス業PMI(10月)　55.3　55.3
23:45　米・総合PMI(10月)　　54.3
27:00　ブ・貿易収支(10月)　　53.63億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　11.25％　10.75％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(7日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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