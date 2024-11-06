関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、欧ユーロ圏生産者物価指数、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月19・20日分)
09:30 サービス業PMI(10月) 49.3
09:30 総合PMI(10月) 49.4
10:10 国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
06:45 NZ・失業率(7-9月) 5.1％ 4.6％
14:00 印・サービス業PMI確定値(10月) 57.9
14:00 印・総合PMI確定値(10月) 58.6
16:00 独・製造業受注(9月) 2.0％ -5.8％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月) 51.2 51.2
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(10月) 49.7 49.7
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月) -3.0％ -2.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(10月) 1.03％
22:00 ブ・サービス業PMI(10月) 55.8
22:00 ブ・総合PMI(10月) 55.2
22:00 ブ・自動車販売台数(10月) 23万6334台
23:45 米・サービス業PMI(10月) 55.3 55.3
23:45 米・総合PMI(10月) 54.3
27:00 ブ・貿易収支(10月) 53.63億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 11.25％ 10.75％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(7日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク