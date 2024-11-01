Jトラストが自社株買いをほぼ満額執行、10月末で予算のほぼ全額を買付に充当

■取得総額20億円(上限)のうち19億9997万2600円を執行

Jトラスト<8508>(東証スタンダード)は11月1日の夕方、現在実施中の自社株買い(自己株式の取得、取得期間2024年3月27日から同年11月30日)について開示し、取得株数600万株、取得総額20億円(各上限)のところ、10月31日までに取得した株式の総数が472万8600株になり、これに充当した金額は19億9997万2600円だったとした。

10月31日現在、株数ベースでは上限の79%の株式を取得し、金額では、ほぼ予算の全額を買付に充当したことになる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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