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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など

2024年11月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(10月)　　49.0


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(10月)　　49.3
16:30　スイス・消費者物価指数(10月)　0.8％　0.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.37％
20:30　印・外貨準備高(先週)
21:00　ブ・鉱工業生産(9月)　　0.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(10月)　12.0万人　25.4万人
21:30　米・失業率(10月)　4.1％　4.1％
21:30　米・平均時給(10月)　4.0％　4.0％
22:00　ブ・製造業PMI(10月)　　53.2
22:45　米・製造業PMI(10月)　　47.8
23:00　米・ISM製造業景況指数(10月)　47.6　47.2
23:00　米・建設支出(9月)　0％　-0.1％


米・自動車販売(10月、2日までに)　1575万台　1577万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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