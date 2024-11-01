関連記事
今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(10月) 49.0
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(10月) 49.3
16:30 スイス・消費者物価指数(10月) 0.8％ 0.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.37％
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:00 ブ・鉱工業生産(9月) 0.1％
21:30 米・非農業部門雇用者数(10月) 12.0万人 25.4万人
21:30 米・失業率(10月) 4.1％ 4.1％
21:30 米・平均時給(10月) 4.0％ 4.0％
22:00 ブ・製造業PMI(10月) 53.2
22:45 米・製造業PMI(10月) 47.8
23:00 米・ISM製造業景況指数(10月) 47.6 47.2
23:00 米・建設支出(9月) 0％ -0.1％
米・自動車販売(10月、2日までに) 1575万台 1577万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク