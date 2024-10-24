*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほかゴム製品、海運業、鉄鋼、輸送用機器なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、倉庫・運輸関連業、食料品、サービス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電気機器 ／ 4,633.62 ／ 0.70

2. その他製品 ／ 5,285.35 ／ 0.64

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,046.13 ／ 0.54

4. 食料品 ／ 2,250.41 ／ 0.25

5. サービス業 ／ 3,148.28 ／ 0.24

6. その他金融業 ／ 1,013.65 ／ 0.24

7. 建設業 ／ 1,731.56 ／ 0.17

8. 繊維業 ／ 706.33 ／ 0.10

9. 精密機器 ／ 12,763.32 ／ 0.10

10. 小売業 ／ 1,853.32 ／ 0.02

11. 水産・農林業 ／ 580.35 ／ 0.00

12. 医薬品 ／ 3,851.61 ／ -0.03

13. 機械 ／ 3,035.85 ／ -0.05

14. 非鉄金属 ／ 1,494.52 ／ -0.09

15. 銀行業 ／ 311.12 ／ -0.15

16. 空運業 ／ 216.87 ／ -0.22

17. ガラス・土石製品 ／ 1,380.86 ／ -0.22

18. 鉱業 ／ 588.74 ／ -0.24

19. 化学工業 ／ 2,540.74 ／ -0.24

20. 不動産業 ／ 1,888.8 ／ -0.26

21. 情報・通信業 ／ 5,719.86 ／ -0.31

22. 金属製品 ／ 1,372.4 ／ -0.34

23. 卸売業 ／ 3,642.58 ／ -0.44

24. 保険業 ／ 2,489.97 ／ -0.48

25. パルプ・紙 ／ 497.98 ／ -0.56

26. 石油・石炭製品 ／ 1,857.05 ／ -0.56

27. 陸運業 ／ 1,922.61 ／ -0.62

28. 証券業 ／ 530.2 ／ -0.65

29. 輸送用機器 ／ 4,160.24 ／ -0.65

30. 鉄鋼 ／ 687.27 ／ -0.71

31. 海運業 ／ 1,822.84 ／ -0.76

32. ゴム製品 ／ 4,071.64 ／ -1.06

33. 電力・ガス業 ／ 523.43 ／ -1.52《CS》