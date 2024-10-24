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東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほかゴム製品、海運業、鉄鋼、輸送用機器なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、倉庫・運輸関連業、食料品、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 4,633.62 ／ 0.70
2. その他製品 ／ 5,285.35 ／ 0.64
3. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,046.13 ／ 0.54
4. 食料品 ／ 2,250.41 ／ 0.25
5. サービス業 ／ 3,148.28 ／ 0.24
6. その他金融業 ／ 1,013.65 ／ 0.24
7. 建設業 ／ 1,731.56 ／ 0.17
8. 繊維業 ／ 706.33 ／ 0.10
9. 精密機器 ／ 12,763.32 ／ 0.10
10. 小売業 ／ 1,853.32 ／ 0.02
11. 水産・農林業 ／ 580.35 ／ 0.00
12. 医薬品 ／ 3,851.61 ／ -0.03
13. 機械 ／ 3,035.85 ／ -0.05
14. 非鉄金属 ／ 1,494.52 ／ -0.09
15. 銀行業 ／ 311.12 ／ -0.15
16. 空運業 ／ 216.87 ／ -0.22
17. ガラス・土石製品 ／ 1,380.86 ／ -0.22
18. 鉱業 ／ 588.74 ／ -0.24
19. 化学工業 ／ 2,540.74 ／ -0.24
20. 不動産業 ／ 1,888.8 ／ -0.26
21. 情報・通信業 ／ 5,719.86 ／ -0.31
22. 金属製品 ／ 1,372.4 ／ -0.34
23. 卸売業 ／ 3,642.58 ／ -0.44
24. 保険業 ／ 2,489.97 ／ -0.48
25. パルプ・紙 ／ 497.98 ／ -0.56
26. 石油・石炭製品 ／ 1,857.05 ／ -0.56
27. 陸運業 ／ 1,922.61 ／ -0.62
28. 証券業 ／ 530.2 ／ -0.65
29. 輸送用機器 ／ 4,160.24 ／ -0.65
30. 鉄鋼 ／ 687.27 ／ -0.71
31. 海運業 ／ 1,822.84 ／ -0.76
32. ゴム製品 ／ 4,071.64 ／ -1.06
33. 電力・ガス業 ／ 523.43 ／ -1.52《CS》
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