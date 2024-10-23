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10/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 10/23
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（18573.13、+33.12）
・1ドル＝151.00-10
・VIX指数は低下（18.20、-0.17）
・米原油先物は上昇（71.74、+1.70）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38411.96、-542.64）
・NYダウは下落（42924.89、-6.71）
・シカゴ日経先物は下落（38390、大阪比-40）
・SOX指数は下落（5190.71、-24.51）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・スーパーマーケット売上高（9月）
・石油製品価格（21日）
・東京地下鉄（東京メトロ）＜9023＞が新規上場
・ニデック＜6594＞など決算発表
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米中古住宅販売件数（9月）
・米20年物国債入札
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米ボウマン連邦準備制度理事会（FRB）理事が会議で開会のあいさつ
・テスラ、ボーイング、IBM、AT＆Tなど決算発表
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（24日まで）
・植田日銀総裁が国際通貨基金（IMF）主催イベントに出席
・タイは休場《ST》
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