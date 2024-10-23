10/23の強弱材料

*08:34JST 10/23

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（18573.13、+33.12）

・1ドル＝151.00-10

・VIX指数は低下（18.20、-0.17）

・米原油先物は上昇（71.74、+1.70）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38411.96、-542.64）

・NYダウは下落（42924.89、-6.71）

・シカゴ日経先物は下落（38390、大阪比-40）

・SOX指数は下落（5190.71、-24.51）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・スーパーマーケット売上高（9月）

・石油製品価格（21日）

・東京地下鉄（東京メトロ）＜9023＞が新規上場

・ニデック＜6594＞など決算発表

・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米中古住宅販売件数（9月）

・米20年物国債入札

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米ボウマン連邦準備制度理事会（FRB）理事が会議で開会のあいさつ

・テスラ、ボーイング、IBM、AT＆Tなど決算発表

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（24日まで）

・植田日銀総裁が国際通貨基金（IMF）主催イベントに出席

・タイは休場《ST》