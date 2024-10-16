10/16の強弱材料

*08:35JST 10/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39910.55、+304.75）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42740.42、-324.80）

・ナスダック総合指数は下落（18315.59、-187.10）

・1ドル＝149.20-30円

・シカゴ日経先物は下落（38955、大阪比-955）

・SOX指数は下落（5145.21、-287.00）

・VIX指数は上昇（20.64、+0.94）

・米原油先物は下落（70.58、-3.25）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・コア機械受注（8月）

・安達日銀審議委員が香川県金融経済懇談会に出席、同記者会見

・森田日本証券業協会会長が記者会見

・訪日外国人数（9月）

・日水コンが新規上場

・タイ、インドネシアの中央銀行が政策金利発表

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演

・英消費者物価指数（9月）

・英生産者物価産出指数（9月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米輸入物価指数（9月）

・モルガン・スタンレーなど決算発《ST》