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10/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 10/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39910.55、+304.75）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42740.42、-324.80）
・ナスダック総合指数は下落（18315.59、-187.10）
・1ドル＝149.20-30円
・シカゴ日経先物は下落（38955、大阪比-955）
・SOX指数は下落（5145.21、-287.00）
・VIX指数は上昇（20.64、+0.94）
・米原油先物は下落（70.58、-3.25）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・コア機械受注（8月）
・安達日銀審議委員が香川県金融経済懇談会に出席、同記者会見
・森田日本証券業協会会長が記者会見
・訪日外国人数（9月）
・日水コンが新規上場
・タイ、インドネシアの中央銀行が政策金利発表
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演
・英消費者物価指数（9月）
・英生産者物価産出指数（9月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米輸入物価指数（9月）
・モルガン・スタンレーなど決算発《ST》
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