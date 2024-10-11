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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、加失業率など

2024年10月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、加失業率など
＜国内＞
08:50　マネーストック(9月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


オルツが東証グロースに新規上場(公開価格:540円)


＜海外＞
15:00　独・CPI(9月)　　1.6％
15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　　-0.8％
15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-200.03億ポンド
20:30　印・外貨準備高(先週)
21:00　印・鉱工業生産(8月)　1.5％　4.8％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(8月)　　1.2％
21:30　米・生産者物価コア指数(9月)　2.7％　2.4％
21:30　加・失業率(9月)　6.6％　6.6％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月)　70.0　70.1


韓・中央銀行が政策金利発表　3.25％　3.50％

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加

ノーベル平和賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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