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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、加失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、加失業率など
＜国内＞
08:50 マネーストック(9月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
オルツが東証グロースに新規上場(公開価格:540円)
＜海外＞
15:00 独・CPI(9月) 1.6％
15:00 英・鉱工業生産指数(8月) -0.8％
15:00 英・商品貿易収支(8月) -200.03億ポンド
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:00 印・鉱工業生産(8月) 1.5％ 4.8％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(8月) 1.2％
21:30 米・生産者物価コア指数(9月) 2.7％ 2.4％
21:30 加・失業率(9月) 6.6％ 6.6％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月) 70.0 70.1
韓・中央銀行が政策金利発表 3.25％ 3.50％
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加
ノーベル平和賞発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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