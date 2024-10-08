*08:44JST 10/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39332.74、+697.12）

・米原油先物は上昇（77.14、+2.76）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（41954.24、-398.51）

・ナスダック総合指数は下落（17923.90、-213.94）

・1ドル＝148.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（38915、大阪比-455）

・SOX指数は下落（5196.80、-10.03）

・VIX指数は上昇（22.64、+3.43）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・毎月勤労統計（8月）

・家計調査（8月）

・消費動向指数（8月）

・国際収支（経常収支）（8月）

・貿易統計（9月上中旬）

・対外対内証券売買契約（9月）

・30年物国債入札

・景気ウォッチャー調査（9月）

・企業倒産件数（9月）

・十倉経団連会長の記者会見

・J．フロント リテイリング＜3086＞など決算発表

・豪中央銀行理事会議事録（9月開催分）

・独鉱工業生産指数（8月）

・欧州中央銀行（ECB）のイベントでクーグラー連邦準備制度理事会（FRB）理事が基調

講演

・欧州連合（EU）財務相理事会

・ノーベル物理学賞発表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米貿易収支（8月）

・米アトランタ連銀総裁が講演

・米ボストン連銀総裁が講演

・米3年物国債入札《ST》