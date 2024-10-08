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10/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 10/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39332.74、+697.12）
・米原油先物は上昇（77.14、+2.76）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41954.24、-398.51）
・ナスダック総合指数は下落（17923.90、-213.94）
・1ドル＝148.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（38915、大阪比-455）
・SOX指数は下落（5196.80、-10.03）
・VIX指数は上昇（22.64、+3.43）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・毎月勤労統計（8月）
・家計調査（8月）
・消費動向指数（8月）
・国際収支（経常収支）（8月）
・貿易統計（9月上中旬）
・対外対内証券売買契約（9月）
・30年物国債入札
・景気ウォッチャー調査（9月）
・企業倒産件数（9月）
・十倉経団連会長の記者会見
・J．フロント リテイリング＜3086＞など決算発表
・豪中央銀行理事会議事録（9月開催分）
・独鉱工業生産指数（8月）
・欧州中央銀行（ECB）のイベントでクーグラー連邦準備制度理事会（FRB）理事が基調
講演
・欧州連合（EU）財務相理事会
・ノーベル物理学賞発表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米貿易収支（8月）
・米アトランタ連銀総裁が講演
・米ボストン連銀総裁が講演
・米3年物国債入札《ST》
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