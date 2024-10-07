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今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(8月) 107.1 109.3
14:00 景気一致指数(8月) 113.6 117.2
日本銀行支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)
＜海外＞
15:00 独・製造業受注(8月) 2.9％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) 0.2％ 0.1％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(9月) 0.12％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 ブ・自動車販売台数(9月) 23万7382台
27:00 ブ・貿易収支(先週) 2.72億ドル
28:00 米・消費者信用残高(8月) 134.0億ドル 254.5億ドル
中・外貨準備高(9月) 3兆3091億ドル 3兆2882億2千万ドル
米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加
米・アトランタ連銀総裁がNBAアトランタ・ホークスCEOとの対談で司会役
米・セントルイス連銀総裁が講演
ハマスのイスラエル急襲から1年
ノーベル生理学・医学賞発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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