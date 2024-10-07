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今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など

2024年10月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(8月)　107.1　109.3
14:00　景気一致指数(8月)　113.6　117.2


日本銀行支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)


＜海外＞
15:00　独・製造業受注(8月)　　2.9％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(8月)　0.2％　0.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(9月)　　0.12％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　ブ・自動車販売台数(9月)　　23万7382台
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　2.72億ドル
28:00　米・消費者信用残高(8月)　134.0億ドル　254.5億ドル


中・外貨準備高(9月)　3兆3091億ドル　3兆2882億2千万ドル

米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加

米・アトランタ連銀総裁がNBAアトランタ・ホークスCEOとの対談で司会役

米・セントルイス連銀総裁が講演

ハマスのイスラエル急襲から1年

ノーベル生理学・医学賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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