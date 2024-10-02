*08:31JST 10/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38651.97、+732.42）

・米原油先物は上昇（69.83、+1.66）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42156.97、-173.18）

・ナスダック総合指数は下落（17910.36、-278.81）

・1ドル＝143.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（38030、大阪比-740）

・SOX指数は下落（5024.94、-148.11）

・VIX指数は上昇（19.26、+2.53）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・日銀短観全容（9月）

・マネタリーベース（9月）

・石油製品価格（9月30日）

・消費者態度指数（9月）

・植田日銀総裁が全国証券大会で挨拶

・十倉経団連会長の記者会見

・ロシアGDP（4-6月）

・ユーロ圏失業率（8月）

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・ブラジル鉱工業生産（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（9月）

・米ADP全米雇用報告（9月）

・米ボウマンFRB理事が基調講演

・米クリーブランド連銀総裁がフォーラム冒頭であいさつ

・米セントルイス連銀総裁が会議冒頭であいさつ

・中国、インドは休場《ST》