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10/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 10/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38651.97、+732.42）
・米原油先物は上昇（69.83、+1.66）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42156.97、-173.18）
・ナスダック総合指数は下落（17910.36、-278.81）
・1ドル＝143.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（38030、大阪比-740）
・SOX指数は下落（5024.94、-148.11）
・VIX指数は上昇（19.26、+2.53）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・日銀短観全容（9月）
・マネタリーベース（9月）
・石油製品価格（9月30日）
・消費者態度指数（9月）
・植田日銀総裁が全国証券大会で挨拶
・十倉経団連会長の記者会見
・ロシアGDP（4-6月）
・ユーロ圏失業率（8月）
・デギンドス欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・ブラジル鉱工業生産（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（9月）
・米ADP全米雇用報告（9月）
・米ボウマンFRB理事が基調講演
・米クリーブランド連銀総裁がフォーラム冒頭であいさつ
・米セントルイス連銀総裁が会議冒頭であいさつ
・中国、インドは休場《ST》
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