*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 伊勢化学、日本アビオ、大和重工など

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

KOA＜6999＞ 1110 -23

業績下方修正で一転大幅減益見通しに。

パルグループHD＜2726＞ 2459 -79

円高一服で利食い売りが優勢にも。

システナ＜2317＞ 370 -1

信用買い方の手仕舞い売りなど需給要因か。

ラクス＜3923＞ 2205.5 -31.5

米長期金利上昇などは逆風に。

セーラー広告＜2156＞ 412 +80

地方創生関連の一角として30日から人気化。

技研HD＜1443＞ 240 +35

防災関連として物色が継続の形へ。

伊勢化学＜4107＞ 22350 +2930

環境省が福岡ドームへのペロブスカイト太陽電池設置を支援と。

大和重工＜5610＞ 1209 +166

調整一巡感からの打診買い、材料何もなし。

日アビオ＜6946＞ 2821 +304

防衛関連の一角として人気化へ。

ペッパーフードサービス＜3053＞ 222 +23

値動きの軽い低位株として短期資金の関心強まる。

フィットイージー＜212A＞ 1602 +139

月次発表接近なども期待視へ。

ビーロット＜3452＞ 1075 +90

自社株買いや大幅増収見通しを発表。

ASTI＜6899＞ 1976 -262

業績・配当予想の大幅下方修正を引き続き嫌気。

GameWith＜6552＞ 262 -25

品貸料の最高料率引き上げを引き続き警戒視。

シンバイオ製薬＜4582＞ 258 +14

「トレアキシン」に関する特許権侵害訴訟で東和薬品＜4553＞と和解が成立。

カウリス＜153A＞ 1759 +69

SBIレミットが不正アクセス検知サービス

「Fraud Alert（フロードアラート）」を導入。

ヘリオス＜4593＞ 228 -3

ノーベルファーマ社との開発販売提携契約締結予定日を再延長。

坪田ラボ＜4890＞ 450 +15

国際近視学会で計14件の研究結果発表を実施。

EduLab＜4427＞ 259 -1

文部省委託事業をZ会から一部受注。上値は重い。

F－ブレイン<3927> 701 +14

アンカーズが独自開発した世界初の本人認証技術を活用した「DZPass」の販売開

始。

JDSC<4418> 890 +61

三井物産グループ企業と共同開発した

大規模言語モデル活用ソリューションのサービス開始。

インテグループ<192A> 3585 -270

第1四半期営業損益が1.18億円の赤字。

プレシジョン・システム・サイエンス<7707> 278 +3

中期経営計画を発表。上値は重い。

ワンプラ<4199> 926 +28

24年8月期営業利益が前期比2.4倍の見込み。《CS》