*06:47JST 米国株式市場は反落、中東の緊迫化を警戒（1日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

DEC24

Ｏ 38385（ドル建て）

Ｈ 38940

Ｌ 37775

Ｃ 38195 大証比-575（イブニング比+185）

Vol 9983



DEC24

Ｏ 38220（円建て）

Ｈ 38800

Ｌ 37610

Ｃ 38030 大証比-740（イブニング比+20）

Vol 31824

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル143.57円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ディスコ<6

146>、ルネサス＜6723＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、日立製作所<65

01>、村田製作所＜6981＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 178.06 -0.51 2556 -40

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.20 0.02 1464 -15.5

8035 (TOELY) 東京エレク 88.83 0.00 25507 -533

6758 (SONY.N) ソニー 96.80 0.23 2780 -54

9432 (NTTYY) NTT 25.45 -0.13 146 -1.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.83 0.27 2991 -36

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.35 0.35 3830 -102

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.25 0.15 47737 -973

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.32 -0.19 8419 -263

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.96 0.14 6018 -134

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 109.10 1.70 7832 -122

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.70 0.07 3039 -62

8031 (MITSY) 三井物産 450.73 6.57 3236 -55

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.21 0.08 8765 -138

4568 (DSNKY) 第一三共 32.44 -0.48 4657 -58

9433 (KDDIY) KDDI 16.16 0.24 4640 -39

7974 (NTDOY) 任天堂 13.36 0.04 7672 -24

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.30 0.65 5355 -24

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.87 0.14 1525 -17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.63 0.08 4201 -40

6902 (DNZOY) デンソー 14.67 -0.17 2106 -41

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.37 0.28 6998 -76

4661 (OLCLY) オリエンランド 25.48 -0.21 3658 -49

8411 (MFG.N) みずほFG 4.20 0.02 3015 14

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.78 -0.21 19784 -246

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.28 0.06 4100 -48

7741 (HOCPY) HOYA 137.38 -1.02 19724 -331

6503 (MIELY) 三菱電機 32.37 0.10 2324 -35.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.84 0.01 2825 -67.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.99 0.09 4736 -58

6273 (SMCAY) SMC 22.18 -0.22 63688 -922

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 0.15 1199 -179

6146 (DSCSY) ディスコ 26.20 -0.10 37615 -1745

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.90 -0.07 2139 -22.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.81 0.44 3275 -43

6702 (FJTSY) 富士通 20.87 0.37 2996 -46

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 77.86 1.26 11178 -187

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.28 0.02 5536 -99

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1436 52.5

8002 (MARUY) 丸紅 163.20 0.14 2343 -37

6723 (RNECY) ルネサス 7.20 -0.03 2067 -93.5

6954 (FANUY) ファナック 14.31 -0.30 4109 -77

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.13 0.05 3321 -68

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.10 -0.10 1345 -23

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.00 0.27 4020 -31

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.85 -0.01 3690 -33

6594 (NJDCY) 日本電産 10.15 -0.35 2914 -55.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 46.50 -0.80 6676 -214

4543 (TRUMY) テルモ 18.86 0.14 2708 -19

8591 (IX.N) オリックス 116.63 0.58 3349 -14

（時価総額上位50位、1ドル143.57円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1730 98.5 6.04

5020 (JXHLY) ENEOS 11.43 821 32.7 4.15

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1436 52.5 3.79

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 7.49 1075 38 3.66

4755 (RKUNY) 楽天 6.60 948 30.5 3.32

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.40 3216 -513 -13.76

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1199 -179 -12.99

6146 (DSCSY) ディスコ 26.20 37615 -1745 -4.43

6723 (RNECY) ルネサス 7.20 2067 -93.5 -4.33

6857 (ATEYY) アドバンテスト 46.50 6676 -214 -3.11



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42156.97 前日比：-173.18

始値：42262.97 高値：42322.36 安値：41945.63

年初来高値：42330.15 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17910.36 前日比：-278.81

始値：18154.94 高値：18162.72 安値：17779.77

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5708.75 前日比：-53.73

始値：5757.73 高値：5757.73 安値：5681.28

年初来高値：5762.48 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.072％ 米10年国債 3.732％



米国株式市場は反落。ダウ平均は173.18ドル安の42,156.97ドル、ナスダックは278.81

ポイント安の17,910.36で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを急がない姿勢を受けた売りが続き、寄り付き

後、下落。港湾労働者のスト突入で東海岸の港が閉鎖、9月ISM製造業景況指数が予想を

下回り景気減速への懸念を受けた売りやハイテクが重しとなり相場をさらに押し下げ

た。その後、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃が報じられると中東情勢悪化が

警戒され、売りが一段と加速。攻撃終了とともに終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。セ

クター別では、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

防衛のRTX（RTX）やノースロップ・グラマン（NOC）などは地政学的リスク上昇で、買

われた。航空機メーカー、ボーイング（BA）は新株発行で最低100億ドル調達計画が報

じられ売られたが、中東情勢悪化で上昇に転じた。カジノを運営するラスベガスサンズ

（LVS）や自動車メーカーのフォード（F）はアナリストの投資判断を引き上げ、上昇。

給与・人事関連アウトソーシング・ソリューションを提供するペイチェック（PAYX）は

四半期決算の結果や見通しを好感し、上昇した。

携帯端末のアップル（AAPL）は部品メーカーが第4四半期の新型アイフォーン生産を300

万台程削減する可能性をアナリストが指摘し、売られた。宝石小売り会社のシグネッ

ト・ジュエラーズ（SIG）は最高経営責任者（CEO）のドロソス氏が退任を発表し大幅

安。金融サービスのチャールズ・シュワブ（SCHW）もベッティンジャーCEOが年末に退

任すると発表し、下落した。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利

益が予想を上回ったほか、中国の売り上げ回復で、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》