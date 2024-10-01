ゼリア新薬工業、「ヘパリーゼW　シャイン」(清涼飲料水)新発売、ビタミンCやローヤルゼリーも配合

■肝臓エキスと美容成分を組み合わせた新感覚ドリンク

ゼリア新薬工業<4559>(東証プライム)は10月1日(火)から、ヘパリーゼWシリーズの新製品「ヘパリーゼW シャイン」(清涼飲料水)を全国のコンビニエンスストアにて販売する。

「ヘパリーゼWシャイン」は、ヘパリーゼWシリーズでお馴染みの肝臓エキス、ウコンエキスに加え、ビタミンCをはじめとするビタミン類、ローヤルゼリーを配合。さらにはヘパリーゼWシリーズ初のコラーゲンペプチドを加えた清涼飲料水。

■「ヘパリーゼW シャイン」の特徴

・女性にもうれしいヘパリーゼW ヘパリーゼWシリーズ定番の肝臓エキスとウコンエキスを配合。さらに、ビタミンC、ローヤルゼリー、コラーゲンなど、女性にもうれしい成分も配合し、さっぱりアセロラ味(無果汁)に仕上げた。 ・明るいボトルデザイン ピンク基調の目を引くデザインとした。

【製品概要】

<製品名> ヘパリーゼW シャイン(清涼飲料水) <希望小売価格> 1本100ml 298円(税込) <特徴> 肝臓エキス100mg、ウコンエキス36mg、ローヤルゼリー、ビタミンC、コラーゲンペプチドを配合した、アセロラ味(無果汁)のヘパリーゼWです。ピンクを基調とした、明るい色調のボトル。 <原材料名> 砂糖(国内製造)、肝臓エキス(豚肉を含む)、ウコン抽出物、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ローヤルゼリー抽出物、黒コショウ抽出物/トレハロース、酸味料、香料、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、環状オリゴ糖、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB6 <栄養成分表示:1本(100ml)当たり> エネルギー 22kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物5.6g、食塩相当量0.04g、ビタミンC10mg～100mg、ビタミンB2・2.0mg、ビタミンB6・2.0mg、ナイアシン6mg <召し上がり方>1日1本(100ml)を目安。 <発売日> 2024年10月1日(火) <販売チャネル> 全国のコンビニエンスストア (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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