*08:28JST 10/1

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42330.15、+17.15）

・ナスダック総合指数は上昇（18189.17、+69.58）

・1ドル＝143.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪比+185）

・VIX指数は低下（16.73、-0.23）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37919.55、-1910.01）

・SOX指数は下落（5173.06、-44.17）

・米原油先物は下落（68.17、-0.01）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・有効求人倍率（8月）

・失業率（8月）

・日銀短観（9月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月19、20日分）

・製造業PMI（9月）

・臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙へ

・シマダヤが新規上場

・豪小売売上高（8月）

・インド製造業PMI確定値（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル製造業PMI（9月）

・米製造業PMI（9月）

・米ISM製造業景況指数（9月）

・米JOLT求人件数（8月）

・米建設支出（8月）

・米副大統領候補討論会

・米アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議冒頭であいさつ。クックFRB理事と対談

・米アトランタ連銀総裁がリッチモンド、ボストン両連銀総裁とパネル討論会に参加

・中国、香港、メキシコ株式市場は休場《ST》