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10/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 10/1
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42330.15、+17.15）
・ナスダック総合指数は上昇（18189.17、+69.58）
・1ドル＝143.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪比+185）
・VIX指数は低下（16.73、-0.23）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37919.55、-1910.01）
・SOX指数は下落（5173.06、-44.17）
・米原油先物は下落（68.17、-0.01）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・有効求人倍率（8月）
・失業率（8月）
・日銀短観（9月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月19、20日分）
・製造業PMI（9月）
・臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙へ
・シマダヤが新規上場
・豪小売売上高（8月）
・インド製造業PMI確定値（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル製造業PMI（9月）
・米製造業PMI（9月）
・米ISM製造業景況指数（9月）
・米JOLT求人件数（8月）
・米建設支出（8月）
・米副大統領候補討論会
・米アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議冒頭であいさつ。クックFRB理事と対談
・米アトランタ連銀総裁がリッチモンド、ボストン両連銀総裁とパネル討論会に参加
・中国、香港、メキシコ株式市場は休場《ST》
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