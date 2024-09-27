*16:56JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は145円22銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付145円15銭 高値145円37銭 安値145円00銭 引け145円22銭

売買高総計21030枚

2年 464回 0.317％

5年 172回 0.435％

10年 375回 0.806％

20年 189回 1.659％

債券先物12月限は、145円15銭で取引を開始。自民党総裁選の投開票に対する思惑から買い先行となったが、前場引け際にいったん調整的な売りがみられ、145円00銭へ下げた。その後、日銀の利上げに批判的な高市候補がトップで決選投票に進んだことから買いが強まり、145円37銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.60％、10年債は3.77％、30年債は4.11％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.12％、英国債は3.97％、オーストラリア10年債は3.95％、NZ10年債は4.21％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・9月失業率（予想：6.0％、8月：6.0％）

・18:00 ユーロ圏・9月景況感指数（予想：96.5、8月：96.6）

・21:30 米・8月個人所得（前月比予想：+0.4％、7月：+0.3％）

・21:30 米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.3％、7月：+0.5％）

・21:30 米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、7月：+2.6％）

・21:30 米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.2％、7月：+0.2％）

・22:30 コリンズ米ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事会合出席

・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：69.3、速報値：69.0）

・02:15 ボウマン米FRB理事対話会参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》