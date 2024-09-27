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前日に動いた銘柄 part1 Jオイル、ウィルグループ、エクストリームなど
記事提供元：フィスコ
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Jオイル、ウィルグループ、エクストリームなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
*Jオイル＜2613＞ 2115 +127
25年3月期利益予想を上方修正、記念配当実施。
*ウィルグループ＜6089＞ 1006 +67
25年3月期上期利益予想を上方修正。
*NaITO＜7624＞ 136 -10
25年2月期業績予想を下方修正。
*エクストリーム＜6033＞ 1142 +58
「ロリポップチェーンソー RePOP」の世界累計販売本数が10万本突破。
*ノイルイミューン＜4893＞ 191 +12
タカラバイオ＜4974＞とNIB103の共同開発で業務提携。
*サンバイオ＜4592＞ 1182 -180
「アクーゴ脳内移植用注」に関する報告内容に対して厚労省薬事審議会で特別な協議が行われなかったと発表。
*シーユーシー＜9158＞ 1601 +69
有料老人ホーム運営企業を子会社化。
*アクシスC＜9344＞ 1058 +16
スタートアップ向けクラウド「StartPass」を手掛けるStartPassとの業務提携強化。上値は重い。《NH》
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