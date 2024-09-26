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9/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:54JST 9/26
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（18082.21、+7.68）
・1ドル＝144.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（37980、大阪日中比+320）
・SOX指数は上昇（5132.52、+40.75）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37870.26、-70.33）
・NYダウは下落（41914.75、-293.47）
・VIX指数は上昇（15.41、+0.02）
・米原油先物は下落（69.69、-1.87）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・9月期の権利付き最終売買日
・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月30-31日分）
・工作機械受注（8月）
・グロースエクスパートナーズ、INGS、アスア、キッズスターの4社が新規上場
・スイス中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏マネーサプライ（8月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が会議で歓迎の挨拶
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米耐久財受注（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP確報値（4-6月）
・米中古住宅販売成約指数（8月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が会議で開会の挨拶（事前収録）
・米バーFRB副議長が会議で発言
・米ニューヨーク連銀総裁が会議で発言
・米ミネアポリス連銀総裁がバーFRB副議長との討論会で司会
・米ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事が討論会に参加《ST》
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