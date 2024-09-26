*08:54JST 9/26

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（18082.21、+7.68）

・1ドル＝144.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（37980、大阪日中比+320）

・SOX指数は上昇（5132.52、+40.75）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37870.26、-70.33）

・NYダウは下落（41914.75、-293.47）

・VIX指数は上昇（15.41、+0.02）

・米原油先物は下落（69.69、-1.87）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・9月期の権利付き最終売買日

・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月30-31日分）

・工作機械受注（8月）

・グロースエクスパートナーズ、INGS、アスア、キッズスターの4社が新規上場

・スイス中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏マネーサプライ（8月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が会議で歓迎の挨拶

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米耐久財受注（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP確報値（4-6月）

・米中古住宅販売成約指数（8月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が会議で開会の挨拶（事前収録）

・米バーFRB副議長が会議で発言

・米ニューヨーク連銀総裁が会議で発言

・米ミネアポリス連銀総裁がバーFRB副議長との討論会で司会

・米ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事が討論会に参加《ST》