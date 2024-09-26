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今日の注目スケジュール：スイス中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確報値など

2024年9月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：スイス中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月30・31日分)
15:00　工作機械受注(8月)　　-3.5％


グロースエクスパートナーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1530円)

INGSが東証グロースに新規上場(公開価格:1940円)

アスアが東証グロース・名証ネクストに新規上場(公開価格:680円)

キッズスターが東証グロースに新規上場(公開価格:2560円)


＜海外＞
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　1.00％　1.25％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月)　　2.3％
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:30　米・耐久財受注(8月)　-2.9％　9.8％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件
21:30　米・GDP確報値(4-6月)　2.9％　3.0％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　　-5.5％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　10.50％　10.75％


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が会議で開会の挨拶(事前収録)

米・バーFRB副議長が会議で発言

米・ニューヨーク連銀総裁が会議で発言

米・ミネアポリス連銀総裁がバーFRB副議長との討論会で司会

米・ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事が討論会に参加

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が会議で歓迎の挨拶

欧・ECB経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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