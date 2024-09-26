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今日の注目スケジュール：スイス中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：スイス中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月30・31日分)
15:00 工作機械受注(8月) -3.5％
グロースエクスパートナーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1530円)
INGSが東証グロースに新規上場(公開価格:1940円)
アスアが東証グロース・名証ネクストに新規上場(公開価格:680円)
キッズスターが東証グロースに新規上場(公開価格:2560円)
＜海外＞
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 1.00％ 1.25％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月) 2.3％
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:30 米・耐久財受注(8月) -2.9％ 9.8％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件
21:30 米・GDP確報値(4-6月) 2.9％ 3.0％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) -5.5％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 10.50％ 10.75％
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が会議で開会の挨拶(事前収録)
米・バーFRB副議長が会議で発言
米・ニューヨーク連銀総裁が会議で発言
米・ミネアポリス連銀総裁がバーFRB副議長との討論会で司会
米・ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事が討論会に参加
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が会議で歓迎の挨拶
欧・ECB経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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