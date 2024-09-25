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今日の注目スケジュール：中1年物中期貸出ファシリティ金利、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など

2024年9月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物中期貸出ファシリティ金利、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(8月)　2.7％　2.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)14:30　全国百貨店売上高(8月)　　5.5％
14:30　東京地区百貨店売上高(8月)　　8.3％


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＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.30％　2.30％
10:30　豪・消費者物価指数(8月)　3.1％　3.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.1％
20:00　ブ・FGV建設コスト(9月)　　0.64％
20:30　ブ・経常収支(8月)　　-5162億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(8月)　　72.58億ドル
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(9月)　　0.19％
23:00　米・新築住宅販売件数(8月)　69.3万戸　73.9万戸


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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