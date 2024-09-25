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今日の注目スケジュール：中1年物中期貸出ファシリティ金利、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物中期貸出ファシリティ金利、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(8月) 2.7％ 2.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)14:30 全国百貨店売上高(8月) 5.5％
14:30 東京地区百貨店売上高(8月) 8.3％
ROXXが東証グロースに新規上場(公開価格:2110円)
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.30％ 2.30％
10:30 豪・消費者物価指数(8月) 3.1％ 3.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.1％
20:00 ブ・FGV建設コスト(9月) 0.64％
20:30 ブ・経常収支(8月) -5162億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(8月) 72.58億ドル
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(9月) 0.19％
23:00 米・新築住宅販売件数(8月) 69.3万戸 73.9万戸
ウズベキスタン・アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(26日まで)
経済協力開発機構(OECD)が中間経済見通しを公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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