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9/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 9/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37723.91、+568.58）
・NYダウは上昇（42124.65、+61.29）
・ナスダック総合指数は上昇（17974.27、+25.95）
・1ドル＝143.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪日中比+585）
・SOX指数は上昇（5025.81、+25.75）
・VIX指数は下落（15.89、-0.26）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（70.37、-0.63）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・製造業PMI（9月）
・サービス業PMI（9月）
・総合PMI（9月）
・自民党総裁選の候補者討論会
・気象庁3カ月予報
・十倉経団連会長の記者会見
・植田日本銀行総裁が大阪経済4団体共催懇談会出席後、万博会場視察
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独IFO企業景況感指数（9月）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表
・ブラジルFGV消費者信頼感（9月）
・米2年物国債入札
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）
・米FHFA住宅価格指数（7月）
・米消費者信頼感指数（9月）
・南アフリカは休場《ST》
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