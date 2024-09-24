*08:41JST 9/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37723.91、+568.58）

・NYダウは上昇（42124.65、+61.29）

・ナスダック総合指数は上昇（17974.27、+25.95）

・1ドル＝143.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38115、大阪日中比+585）

・SOX指数は上昇（5025.81、+25.75）

・VIX指数は下落（15.89、-0.26）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（70.37、-0.63）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・製造業PMI（9月）

・サービス業PMI（9月）

・総合PMI（9月）

・自民党総裁選の候補者討論会

・気象庁3カ月予報

・十倉経団連会長の記者会見

・植田日本銀行総裁が大阪経済4団体共催懇談会出席後、万博会場視察

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独IFO企業景況感指数（9月）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表

・ブラジルFGV消費者信頼感（9月）

・米2年物国債入札

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）

・米FHFA住宅価格指数（7月）

・米消費者信頼感指数（9月）

・南アフリカは休場《ST》