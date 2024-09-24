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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独IFO企業景況感指数、米消費者信頼感指数など

2024年9月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独IFO企業景況感指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(9月)　　49.8
09:30　サービス業PMI(9月)　　53.7
09:30　総合PMI(9月)　　52.9


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.35％
17:00　独・IFO企業景況感指数(9月)　　86.6
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(9月)　　93.2
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(7月)　5.90％　6.47％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(7月)　　-0.1％
23:00　米・消費者信頼感指数(9月)　102.8　103.3


米・第79回国連総会、一般討論演説開始(30日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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