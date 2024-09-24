関連記事
今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独IFO企業景況感指数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、独IFO企業景況感指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(9月) 49.8
09:30 サービス業PMI(9月) 53.7
09:30 総合PMI(9月) 52.9
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.35％
17:00 独・IFO企業景況感指数(9月) 86.6
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(9月) 93.2
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(7月) 5.90％ 6.47％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(7月) -0.1％
23:00 米・消費者信頼感指数(9月) 102.8 103.3
米・第79回国連総会、一般討論演説開始(30日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク