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井筒屋など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7872＞ ;エステール;390%;18700;0.60;627;3 ＜7510＞ ;たけびし;314%;113000;0.01;2381;34 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;303%;27300;1.89;726;-9 ＜5031＞ ;モイ;292%;61300;2.16;266;-4 ＜5262＞ ;日ヒューム;261%;205300;0.26;1316;21 ＜5240＞ ;ｍｏｎｏＡＩ;199%;88500;3.82;479;0 ＜8118＞ ;キング;163%;3900;151.21;742;3 ＜7096＞ ;ステムセル研究所;145%;2900;7.16;1655;27 ＜6073＞ ;アサンテ;138%;28600;0.09;1680;3 ＜7897＞ ;ホクシン;133%;40900;5.84;104;1 ＜4718＞ ;早稲アカ;127%;57200;0.04;1587;2 ＜7705＞ ;ＧＬサイエンス;121%;18600;0.48;2522;10 ＜3397＞ ;トリドール;119%;559600;0.32;3663;56 ＜3547＞ ;串カツ田中;119%;21700;1.08;1467;3 ＜8260＞ ;井筒屋;117%;17400;38.42;432;3 ＜3548＞ ;バロック;111%;80200;0.53;770;9 ＜4013＞ ;勤次郎;107%;28600;10.76;395;-4 ＜9663＞ ;ナガワ;103%;21800;0.13;7250;0 ＜7421＞ ;カッパクリエ;102%;173800;0.03;1713;13 ＜1551＞ ;東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ;100%;10;44.00;5080;13
[コメント]井筒屋＜8260＞はPBR1倍を下回っている。《TY》
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