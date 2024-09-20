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9/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 9/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37155.33、+775.16）
・NYダウは上昇（42025.19、+522.09）
・ナスダック総合指数は上昇（18013.98、+440.68）
・1ドル＝142.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（37530、大阪日中比+640）
・SOX指数は上昇（5066.65、+207.36）
・VIX指数は下落（16.33、-1.90）
・米原油先物は上昇（71.95、+1.04）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・消費者物価コア指数（8月）
・対外対内証券投資（先週）
・コンビニエンスストア売上高（8月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・植田日銀総裁が記者会見
・中国最優遇貸出金利（LPR）
・インド外貨準備高（先週）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・英小売売上高指数（8月）
・カナダ小売売上高（7月）《ST》
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