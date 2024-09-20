*08:38JST 9/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37155.33、+775.16）

・NYダウは上昇（42025.19、+522.09）

・ナスダック総合指数は上昇（18013.98、+440.68）

・1ドル＝142.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（37530、大阪日中比+640）

・SOX指数は上昇（5066.65、+207.36）

・VIX指数は下落（16.33、-1.90）

・米原油先物は上昇（71.95、+1.04）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・消費者物価コア指数（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・コンビニエンスストア売上高（8月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・植田日銀総裁が記者会見

・中国最優遇貸出金利（LPR）

・インド外貨準備高（先週）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・英小売売上高指数（8月）

・カナダ小売売上高（7月）《ST》