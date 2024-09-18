ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など

2024年9月18日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(8月)　-1兆4324億円　-6287億円
08:50　輸出(8月)　11.5％　10.2％
08:50　輸入(8月)　15.2％　16.6％
08:50　コア機械受注(7月)　1.0％　2.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
16:15　訪日外客数(8月)　　329.25万人


月例経済報告(9月)


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(4-6月)　　-43.59億NZドル
15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　　3.3％
15:00　英・生産者物価産出指数(8月)　　0.8％
17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　4.6％　4.6％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(8月)　0.2％　0.2％
21:30　米・住宅着工件数(8月)　131.1万戸　123.8万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(8月)　141.8万戸　139.6万戸
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.25％　5.50％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月)　　961億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　10.75％　10.50％


中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)(25日までに)　2.30％　2.30％

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節翌日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事