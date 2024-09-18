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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(8月) -1兆4324億円 -6287億円
08:50 輸出(8月) 11.5％ 10.2％
08:50 輸入(8月) 15.2％ 16.6％
08:50 コア機械受注(7月) 1.0％ 2.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
16:15 訪日外客数(8月) 329.25万人
月例経済報告(9月)
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(4-6月) -43.59億NZドル
15:00 英・消費者物価コア指数(8月) 3.3％
15:00 英・生産者物価産出指数(8月) 0.8％
17:00 南ア・消費者物価指数(8月) 4.6％ 4.6％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(8月) 0.2％ 0.2％
21:30 米・住宅着工件数(8月) 131.1万戸 123.8万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(8月) 141.8万戸 139.6万戸
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.25％ 5.50％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月) 961億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 10.75％ 10.50％
中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)(25日までに) 2.30％ 2.30％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節翌日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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