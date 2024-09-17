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前日に動いた銘柄 part1 ジェイック、川崎重工業、ジャパンM＆Aなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ジェイック、川崎重工業、ジャパンM＆Aなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
SYSHD＜3988＞ 533 +48
営業利益は前期31.6％増・今期16.8％増予想。
石原ケミカル＜4462＞ 2285 +104
発行済株式数の6.25％上限の自社株買いと2.32％の自社株消却発表。
ispace＜9348＞ 731 +16
「HAKUTO-R」ミッション2の打ち上げは最速24年12月。
ジェイック＜7073＞ 2374 +400
上期営業利益は0.66億円。第1四半期の0.43億円の赤字から黒字に転換。
PBシステムズ＜4447＞ 594 +60
発行済株式数の4.70％上限の自社株買いを発表。
ジャパンM＆A＜9236＞ 1131 -400
24年10月期業績予想を下方修正。
鎌倉新書＜6184＞ 481 +80
中計期間中の株主還元方針決定で今期は20円配当に。
Macbee Planet＜7095＞ 3165 +150
第1四半期好決算や前期比大幅増配を好感。
JMHD＜3539＞ 3245 +190
好業績・増配や自社株買いを好感。
川崎重工業＜7012＞ 4918 +333
ゴールドマン・サックス証券では新規に買い推奨。
三越伊勢丹＜3099＞ 2263 +83.5
大和証券では投資判断を格上げ。
ANYCOLOR＜5032＞ 2531 +134
初配当実施を引き続き評価材料視。
ネットプロHD＜7383＞ 338 +21
値動きの軽い低位株として短期資金が物色へ。
神戸物産＜3038＞ 4474 +187
決算を受けて12日は売り先行となったが。
荏原製作所＜6361＞ 1980 +77.5
水素エネ向けポンプの試験施設建設報道を引き続き材料視。
資生堂＜4911＞ 3345 +133
12日には「エリクシール」のビジネス説明会を開催。
グッドコムアセット＜3475＞ 786 -65
第3四半期大幅増益転換も進捗率低くポジティブ視限定的。
ビジョナル＜4194＞ 8640 -520
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
ファーマフーズ＜2929＞ 8888 -70
成長投資拡大により今期は大幅減益見通しに。
ダブル・スコープ＜6619＞ 371 -30
上半期下振れ着地嫌気し通期予想取り下げでの不透明感も。
ラクスル<4384> 1108 -95
順調決算発表も出尽くし感が先行へ。
サンウェルズ<9229> 1877 -95
保険不正請求に関する報道を引き続き警戒視で戻り鈍い。
MonotaRO<3064> 2312 -155
ゴールドマン・サックス証券では売り推奨を継続。
朝日インテック<7747> 2619 -113.5
水戸証券では投資判断を格下げ。
カプコン<9697> 3221 -122
高値圏で利食い売り集まる展開に。《CS》
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