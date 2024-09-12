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今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数、米財政収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数、米財政収支など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(7-9月) 0.4
08:50 景況判断BSI大企業製造業(7-9月) -1
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国内企業物価指数(8月) 2.8％ 3.0％
10:00 田村直樹日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見
11:00 東京オフィス空室率(8月) 5.0％
自民党総裁選告示
＜海外＞
21:00 印・消費者物価指数(8月) 3.70％ 3.54％
21:00 印・鉱工業生産(7月) 4.4％ 4.2％
21:00 ブ・小売売上高(7月) -1.0％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.00％ 4.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.7万件
21:30 米・生産者物価コア指数(8月) 2.4％
25:00 米・家計純資産(4-6月) 5兆1170億ドル
27:00 米・財政収支(8月) -2437億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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