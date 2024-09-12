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今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数、米財政収支など

2024年9月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数、米財政収支など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(7-9月)　　0.4
08:50　景況判断BSI大企業製造業(7-9月)　　-1
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　国内企業物価指数(8月)　2.8％　3.0％
10:00　田村直樹日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(8月)　　5.0％


自民党総裁選告示


＜海外＞
21:00　印・消費者物価指数(8月)　3.70％　3.54％
21:00　印・鉱工業生産(7月)　4.4％　4.2％
21:00　ブ・小売売上高(7月)　　-1.0％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.00％　4.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件
21:30　米・生産者物価コア指数(8月)　　2.4％
25:00　米・家計純資産(4-6月)　　5兆1170億ドル
27:00　米・財政収支(8月)　　-2437億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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