*06:08JST 米国株式市場は下落、景気悪化を警戒（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

SEP24

Ｏ 37025（ドル建て）

Ｈ 37070

Ｌ 35145

Ｃ 35280 大証比-1080（イブニング比+130）

Vol 22275



SEP24

Ｏ 37000（円建て）

Ｈ 37045

Ｌ 35120

Ｃ 35255 大証比-1105（イブニング比+105）

Vol 43309

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.28円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ルネサス<6

723>、東京エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、アドバンテスト<68

57>、三菱商事＜8058＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 177.18 -5.62 2521 -61.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.12 -0.27 1440 -37

8035 (TOELY) 東京エレク 73.64 -5.81 20955 -1045

6758 (SONY.N) ソニー 90.05 -4.31 12812 -383

9432 (NTTYY) NTT 26.85 -0.54 153 -2.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.40 -0.81 2760 -119

6501 (HTHIY) 日立製作所 44.37 -3.28 3157 -115

9983 (FRCOY) ファーストリテ 29.99 -0.91 42670 -1430

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.84 -1.69 7353 -355

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.50 -0.86 5549 -185

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.74 -2.26 7309 -221

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.65 -0.42 8999 -181

8031 (MITSY) 三井物産 395.00 -10.29 2810 -68.5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.36 -0.40 8082 -217

4568 (DSNKY) 第一三共 38.65 -1.27 5499 -147

9433 (KDDIY) KDDI 16.87 -0.09 4801 -50

7974 (NTDOY) 任天堂 13.30 -0.18 7569 -194

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.88 -1.14 5105 -139

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.31 -1.06 1485 -42.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.43 -0.14 4106 -67

6902 (DNZOY) デンソー 14.14 -0.55 2012 -60

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.65 -0.70 6445 -132

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.90 -0.48 3827 -51

8411 (MFG.N) みずほFG 4.06 -0.11 2888 -35.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.75 -0.77 16718 -587

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.81 -0.11 4214 -57

7741 (HOCPY) HOYA 130.55 -5.09 18575 -575

6503 (MIELY) 三菱電機 30.95 -1.63 2202 -77

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.59 -0.54 2729 -102

7751 (CAJPY) キヤノン 33.15 -0.92 4717 -124

6273 (SMCAY) SMC 20.47 -1.52 58249 -1751

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 0.05 1209 -179.5

6146 (DSCSY) ディスコ 23.30 -1.70 33151 -1499

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.73 0.20 2096 -37.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.06 -0.98 3139 -106

6702 (FJTSY) 富士通 19.07 -0.61 2713 -74

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.12 -2.99 10546 -419

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.66 -0.40 5310 -131

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1423 -9

8002 (MARUY) 丸紅 159.70 -4.98 2272 -55.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.16 -0.57 2037 -119.5

6954 (FANUY) ファナック 13.37 -0.46 3805 -92

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.18 -0.85 3156 -115

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.40 -1.40 1394 -48.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.45 -0.96 3621 -64

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.95 -0.41 3685 -96

6594 (NJDCY) 日本電産 9.83 -0.30 5594 -137

6857 (ATEYY) アドバンテスト 39.50 -2.70 5620 -248

4543 (TRUMY) テルモ 18.18 -0.37 2587 -59

8591 (IX.N) オリックス 118.16 -3.67 3362 -67

（時価総額上位50位、1ドル142.28円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 4838 152 3.24

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.41 3163 81 2.63

5020 (JXHLY) ENEOS 10.87 773 14.9 1.97

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.15 2013 2.5 0.12

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.74 4798 1 0.02

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.00 3415 -559 -14.07

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 1209 -179.5 -12.93

7259 (ASEKY) アイシン精機 32.10 4567 -312 -6.39

6723 (RNECY) ルネサス 7.16 2037 -119.5 -5.54

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.87 977 -51 -4.96



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40345.41 前日比：-410.34

始値：40756.81 高値：41009.39 安値：40297.33

年初来高値：41563.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16690.83 前日比：-436.83

始値：17137.62 高値：17166.54 安値：16668.57

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5408.42 前日比：-94.99

始値：5507.33 高値：5522.47 安値：5402.62

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.026％ 米10年国債 3.71％



米国株式市場は下落。ダウ平均は410.34ドル安の40,345.41ドル、ナスダックは436.83

ポイント安の16,690.83で取引を終了した。

8月雇用統計の結果が強弱まちまちとなったため小幅高で寄り付いた。同時に、過去2カ

月の雇用者数の下方修正を受け、労働市場や景気の減速懸念が広がり相場は下げに転じ

た。金利低下も半導体のエヌビディア（NVDA）などの下落でナスダックも下落。連邦準

備制度理事会（FRB）のウォラー理事が雇用統計の結果を受けて政策修正の必要性に言

及し、大幅な利下げも支持する姿勢を表明したため警戒感が一層強まり、続落し、終盤

にかけて下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、自動車・自動車部品や半導体・

同製造装置が下落した一方、不動産が小幅高。

電子署名サービスを提供するドキュサイン（DOCU）は第2四半期決算で調整後の1株当た

り利益が予想を上回ったほか、見通しも予想を上回り、上昇。銀行のウエルズ・ファー

ゴ（WFC）はアナリストが目標株価を引下げ、下落。サーバーソリューション会社のス

ーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）はアナリストが法令遵守を巡る調査などを

理由に投資判断を引下げ、下落。半導体のブロードコム（AVGO）は四半期決算で、人工

知能（AI）を除外したブロードバンド関連の低迷がけん引した低調な見通しに失望し売

られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は23.76と、1カ月ぶり高水準に達した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》