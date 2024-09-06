*16:35JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は145円18銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付144円99銭 高値145円18銭 安値144円91銭 引け145円18銭

売買高総計20815枚

2年 464回 0.374％

5年 171回 0.493％

10年 375回 0.849％

20年 189回 1.657％

債券先物9月限は、144円99銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下にともない買い先行となり、その後も、日銀の定例国債買い入れオペの結果は強めとの見方になったほか、米金利も雇用統計発表を控えてさらに低下したことで買いが強まり、144円91銭から145円18銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.70％、10年債は3.70％、30年債は3.99％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.17％、英国債は3.88％、オーストラリア10年債は3.88％、NZ10年債は4.16％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP確定値（前年比予想：+0.6％、改定値：+0.6％）

・21:30 米・8月非農業部門雇用者数（予想：+16.5万人、7月：+11.4万人）

・21:30 米・8月失業率（予想：4.2％、7月：4.3％）

・21:30 米・8月平均時給（前年比予想：+3.7％、7月：+3.6％）

・21:30 カナダ・8月失業率（予想：6.5％、7月：6.4％）

・21:45 ウィリアムズNY連銀総裁基調講演（米外交問題評議会）

・24:00 ウォラー米FRB理事講演（経済見通し）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》