関連記事
9/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 9/6
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17127.66、+43.37）
・1ドル＝143.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（37010、大阪比+400）
・VIX指数は低下（19.90、-1.42）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36657.09、-390.52）
・NYダウは下落（40755.75、-219.22）
・SOX指数は下落（4742.42、-28.43）
・米原油先物は下落（69.15、-0.05）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・家計調査（7月）
・消費動向指数（7月）
・貿易統計（8月上中旬）
・景気動向指数（7月）
・預金貸出金速報（8月末）
・インド外貨準備高（先週）
・独鉱工業生産指数（7月）
・独貿易収支（7月）
・独家電見本市（10日まで）
・ユーロ圏GDP確定値（4-6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（8月）
・米非農業部門雇用者数（8月）
・米失業率（8月）
・米平均時給（8月）
・カナダ失業率（8月）
・米ニューヨーク連銀総裁が基調講演
・ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事講演《ST》
スポンサードリンク