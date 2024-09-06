*08:38JST 9/6

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17127.66、+43.37）

・1ドル＝143.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（37010、大阪比+400）

・VIX指数は低下（19.90、-1.42）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36657.09、-390.52）

・NYダウは下落（40755.75、-219.22）

・SOX指数は下落（4742.42、-28.43）

・米原油先物は下落（69.15、-0.05）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・家計調査（7月）

・消費動向指数（7月）

・貿易統計（8月上中旬）

・景気動向指数（7月）

・預金貸出金速報（8月末）

・インド外貨準備高（先週）

・独鉱工業生産指数（7月）

・独貿易収支（7月）

・独家電見本市（10日まで）

・ユーロ圏GDP確定値（4-6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（8月）

・米非農業部門雇用者数（8月）

・米失業率（8月）

・米平均時給（8月）

・カナダ失業率（8月）

・米ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事講演《ST》