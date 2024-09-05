トレジャー・ファクトリー、9月は4店舗を新規オープン

■東京・中野、足立、愛知県小牧市、神奈川県茅カ崎市

トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)は2024年9月に以下の4店舗を新規オープンする。オープン日は都合により変更になる可能性がある。

【9月13日】 トレファクスタイル中野南口店 (服飾専門リユースショップ)営業時間11:00～20:00 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目 14-22 (JR中央線「中野駅」南口より徒歩約5分)

【9月24日】 トレジャーファクトリー足立扇店 (総合リユースショップ)営業時間10:00～20:00 〒123-0873 東京都足立区扇3-14-10 コーナン足立扇店2F (日暮里・舎人ライナー「高野駅」から徒歩約4分)

【9月27日】トレファクスポーツアウトドア小牧店 (スポーツアウトドア専門リユースショップ) 営業時間11:00～19:00 〒485-0023 愛知県小牧市北外山806-1 (名鉄小牧線「小牧口駅」より徒歩約6分)

【9月27日】ユーズレット ブランチ茅カ崎店 (古着アウトレットショップ)営業時間10:00～20:00 〒253-0062 神奈川県茅カ崎市浜見平10-2 ブランチ茅カ崎3 (JR東海道本線「茅カ崎駅」南口からバス約6分、団地中央(A)または(B)バス停から徒歩約1分) (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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