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三菱電機が戻り高値を更新、相次ぐ自社株買いを好感、今回は8月30日から10月31日まで
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■前回は23年5月から24年3月まで実施
三菱電機<6503>(東証プライム)は8月30日、取引開始後に4%高の2479.5円(106.5円高)をつけ、約2週間ぶりに2400円台を回復。29日の15時30分に発表した自己株式の取得(自社株買い)が好感され、8月初に全体相場が急落した後の回復相場での高値を更新している。
今回発表した自社株買いは2024年8月30日から同年10月31日までの予定で、取得上限株数2000万株(自己株式を除く発行済株式総数の0.96%)、取得総額は300億円(上限)。前回は23年5月1日から24年3月29日までの日程で実施した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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